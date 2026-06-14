Thiago Almada se revaloriza con Argentina: el Nápoles entra en escena y el Atlético espera al Mundial

El atacante argentino apunta a ser uno de los protagonistas del ataque de Scaloni durante el Mundial 2026, de ahí que el conjunto rojiblanco espera una revalorización de su jugador y así aumenten sus opciones de sacarle un mayor beneficio en el próximo mercado de verano; el Nápoles ha sido el último interesado en preguntar

El futuro de Thiago Almada en el Atlético de Madrid es una incógnita. El atacante argentino, pese a una primera temporada discreta en el Metropolitano, ha entrado en los planes de Lionel Scaloni, seleccionador argentino, para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con el que ha sido protagonista en los dos amistosos de preparación, titular en el primero ante Honduras, y goleador en el segundo ante Islandia.

Podría incluso ser titular en el primer partido de la campeona del Mundo ante Argelia, jugando por la banda izquierda, disputando ahí el puesto con Julián Álvarez para ser el tercer futbolista de un tridente atacante que apunta a estar completado con Messi y Lautaro Martínez. Sea como fuere, el de Ciudadela apunta a ser protagonista con Argentina, si bien no es de inicio, como revulsivo en la segunda parte, de ahí que el Atlético de Madrid se frote las manos.

Su salida este verano, una opción muy real

En primer lugar porque no es una de las primera opciones de Diego Pablo Simeone. Su primera campaña como rojiblanco ha ido de más a menos, siendo suplente en los partidos importantes de final de temporada. Como rojiblanco ha llegado a participar en un total de 40 partidos pero tan solo 18 como titular. El argentino ha firmado cuatro goles y dos asistencias en poco más de 1.700 minutos (1.704 en total). De ahí que el Atlético de Madrid esté más que abierto a un hipotético traspaso, como ya lo estuvo en el mercado de invierno, siempre y cuando la oferta sea acorde a la calidad del futbolista y convenza a los rectores rojiblancos.

En segundo lugar y más importante todavía porque en el Atlético de Madrid confían en que pueda hacer un buen papel con Argentina y esto le suponga un mayor escaparate de cara al mercado de verano. Aunque es cierto que Almada ya de por sí es un futbolista que tiene bastante cartel en Europa, y a sus 25 años, todavía está por alcanzar su punto de madurez como jugador.

El Nápoles, el último pretendiente

De hecho, son ya varios los clubes que han llamado al Atleti preguntado por las condiciones de una posible operación. Equipos como el Flamengo brasileño o River Plate en Argentina han tanteado esta posibilidad, aunque también se ha apuntado a última hora el Nápoles. Son varios los medios italianos que desvelan el interés del conjunto de Aurelio De Laurentiis por el mediapunta argentina, rumoreándose incluso con una oferta de 20 millones de euros por la mitad del pase del jugador.

Esta propuesta, de acabar concretándose, se acercaría bastante a los 21 millones que el Atleti pagó al Botafogo brasileño por el 50% de los derechos del jugador, por lo que el conjunto colchonero prácticamente recuperaría la inversión realizada hace apenas un año, que es el requisito que imponía el pasado mercado de enero para dejar salir al jugador apenas cuatro meses después de su llegada al Metropolino. Esto no se dio y finalmente Almada siguió en el Atlético de Madrid hasta acabar la temporada.

Pero como es lógico, ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene ningún tipo de prisa para cerrar acuerdo alguno, salvo que llegara una oferta irrechazable, que no es el caso de momento, ya que el debut de Argentina en el Mundial está a la vuelta de la esquina (la campeona del Mundo debuta en la madrugada del martes antes Argelia a las 3:00 horas) y en el club rojiblanco esperan que Thiago Almada pueda revalorizarse tras su participación con Argentina y con ello sacarle aún más beneficio a la operación.