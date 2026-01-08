La respuesta del Atlético de Madrid ante el intento de fichar a Thiago Almada

El argentino no está teniendo demasiado protagonismo en lo que va de temporada en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. El club rojiblanco lo ve como una de las opciones para recaudar una buena cantidad de dinero, pero no lo venderá fácil ya que le ha puesto un precio alto cuando Gremio ha presentado una oferta por el de Ciudadela

Thiago Almada es uno de los nombres propios del Atlético de Madrid en este inicio de mercado de fichajes de invierno. El argentino no está teniendo demasiados minutos en esta temporada ya que no termina de ganarse la confianza de Diego Pablo Simeone lo que hace que sea un futbolista que pueda salir en este mes de enero más cuando Raspadori no termina de ver claro su marcha a la AS Roma. Thiago Almada es un jugador joven y con mucho cartel, sobre todo en Brasil. Gremio ha visto una oportunidad y ha presentado una oferta pero el Atlético de Madrid ha sido muy claro.

Gremio quiere cedido a Thiago Almada y el Atlético de Madrid deja claras sus pretensiones económicas

El Atlético de Madrid no piensa malvender a Thiago Almada a pesar de la poca participación del argentino en lo que va de temporada. La situación del atacante no ha pasado desapercibida y ha sido Gremio de Brasil la que ha presentado una oferta al Atlético de Madrid para conseguir la incorporación del Thiago Almada.

El club brasileño propuso una cesión con opción de compra tal y como informa César Luis Merlo. Dicha oferta fue rechazada rápidamente por el Atlético de Madrid que le dio una respuesta a Gremio. El precio de Thiago Almada es de, al menos, 20 millones de euros, por sólo el 50 por cierto de los derechos del argentino. En caso de que no se alcancen esas cifras, Thiago Almada no saldrá del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de invierno.

El Atlético de Madrid apostó bastante fuerte por Thiago Almada en pasado verano cuando pagó unos 21 millones de euros a Botafogo para conseguir su fichaje. Una inversión grande que el club rojiblanco no piensa tirar a la basura a los pocos meses.

Después de que Raspadori no termine de ver claro su fichaje por la AS Roma, el club italiano sigue hablando con el futbolista para convencerlo, Thiago Almada ha sido otro de los nombres que han emergido en las últimas horas como posible salida del Atlético de Madrid.

La difícil temporada de Thiago Almada en el Atlético de Madrid

La temporada de Thiago Almada no está siendo fácil ya que el argentino se está viendo opacado por otros compañeros ofensivos, como Álex Baena, Giuliano Simeone o Nico González, que están gozando de mayor confianza de Diego Pablo Simeone.

El argentino, de 24 años, sólo ha disputado en lo que va de temporada 571 minutos repartidos en 15 partidos en los que sólo ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia.