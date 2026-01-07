El giro de guion con Raspadori pone en el mercado de fichajes a otro jugador del Atlético de Madrid: Thiago Almada

El club rojiblanco no puede realizar ningún fichaje en este mercado de invierno a no ser que salga un futbolista debido al esfuerzo económico que hizo el pasado verano. El italiano no termina de ver clara su salida a la AS Roma y eso provoca que las miradas se centren en Thiago Almada

El Atlético de Madrid, ya ha transmitido, a través de su director Mateu Alemany, que están más centrados en hacer fichajes el próximo verano que en este mes de enero. Con todo, no se descarta algún movimiento para el lateral izquierdo o para la posición de extremo si se produce una salida más. Después de que se marcharan Javi Galán y Carlos Martín, el club rojiblanco está esperando la decisión de Giacomo Raspadori que tiene una oferta de la AS Roma. El italiano no ve clara su salida lo que provoca que ahora todas las miradas estén en otros de los jugadores que no están teniendo muchos minutos en esta campaña: Thiago Almada.

Thiago Almada no está teniendo su año en el Atlético de Madrid

Thiago Almada no está teniendo su año en el Atlético de Madrid. El argentino llegó como uno de los fichajes estrella el pasado verano, desembolsando el club rojiblanco al Botafogo unos 21 millones de euros, para hacerse con sus servicios futbolísticos. La inversión no se está viendo reflejada en el terreno de juego ya que Thiago Almada es uno de los futbolistas que no está contando con la confianza de Diego Pablo Simeone. El argentino sólo ha disputado 571 minutos repartidos en 15 partidos oficiales, no habiendo tenido oportunidad de jugar en el último partido liguero que el Atleti jugó contra la Real Sociedad a pesar de que el equipo madrileño necesitaba marcar un gol para ganar.

Esta situación hace que la opción de que Thiago Almada pueda cambiar de aires sea real, ya que sería el jugador que podría dejar dinero en la caja del Atlético de Madrid a través de un traspaso. Un efectivo que el club rojiblanco usaría para acudir al mercado de fichajes. Con todo, la Cadena SER informa que no hay ofertas por el argentino en este momento y que su salida es complicada.

En caso de que Thiago Almada se marche, el Atlético de Madrid buscaría un futbolista ofensivo que tenga capacidad de crear diferencias a partir del uno contra uno que es uno de los defectos que tiene el equipo que entrena Diego Pablo Simeone.

Raspadori no termina de ver clara su salida a la AS Roma

El Atlético de Madrid está abierto a alguna salida que deje una buena cantidad de dinero. El elegido para salir era y es Giacomo Raspadori, que es otro de los futbolistas que no está teniendo muchos minutos en esta temporada.

Raspadori tiene una propuesta de la AS Roma sobre la mesa, el acuerdo con el Atlético de Madrid ya está cerrado, cesión más opción de compra, pero el italiano no ve clara su marcha del club rojiblanco porque siente que sería fracasar. La AS Roma está intentando convencer a Raspadori con conversaciones constantes en las últimas horas, pero el italiano no da el visto bueno.