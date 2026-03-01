Almada se marcha destrozado del Carlos Tartiere: "Este deporte es injusto y hoy se volvió a demostrar"

El técnico del Real Oviedo se mostró muy triste en la rueda de prensa posterior al partido. Sobre todo, por el enorme esfuerzo que hicieron sus jugadores y no haber podido sumar ni un sólo punto

Un trabajazo enorme como la copa de un pino. No se le puede achacar nada a un técnico que se metió en una guerra con todos sus soldados ya heridos de bala y sin mucha munición en sus carteras. Sorprendió a todos con su planteamiento frente al Atlético de Madrid. Ni Simeone podría haberse esperado un partido tan valiente como el que hizo el Real Oviedo en los primeros cuarenta y cinco minutos.

De no ser por el meta rojiblanco Oblak, los asturianos se hubiesen ido al descanso con ventaja en el marcador. Hasta con siete jugadores llegó a presionar en campo contrario el equipo de Guillermo Almada en determinadas fases del primer acto. Y mientras tanto, Simeone buscaba en la banda la manera de contrarrestar semejante osado pero fructífero planteamiento azulino.

Y es que el Oviedo fue mejor con y sin balón, pudo marcar en ambas mitades y acabó marchándose a casa de nuevo de vacío tras encajar un gol en el 94', cuando el colegiado del encuentro había añadido precisamente eso, cuatro minutos.

Tras el partido, el propio Guillermo Almada no pudo esconder su tristeza y decepción con el resultado. Tras caer en el último minuto, el técnico azul manifestó que "hicieron méritos para ganar y perder así duele".

"Hay que levantarse y ser fuerte, no hay más. Este deporte es injusto y hoy se volvió a demostrar. No puedo reprochar nada a los jugadores porque en varios lapsos del partido superamos a un rival muy poderoso", explicó el preparador oviedista.

Almada lamentó que "el único disparo a puerta del Atlético de Madrid en todo el partido" fuese el 0-1 de Julián Álvarez y defendió que durante varios lapsos del encuentro "el Oviedo fue superior a un rival muy poderoso".

Una final en Vallecas para seguir soñando

En la actualidad, el Oviedo está a ocho puntos del Elche, equipo que marca la salvación en estos momentos. Afortunadamente para los asturianos, tanto el Levante como el Mallorca también se han quedado sin sumar esta jornada y, además, los azulinos tienen un partido menos, el que tendrán que disputar este próximo miércoles frente al Rayo Vallecano.

Y Guillermo Almada avisa a los suyos, por si acaso: "El partido en Vallecas es el más trascendente hasta ahora. Es un partido definitorio y tenemos que ganar como sea". Pese a que la entidad ovetense está tratando por todos los medios que le den el partido por ganado, todo hace indicar que se acabará jugando. Y gran parte de la permanencia oviedista se pondrá en juego.