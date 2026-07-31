El Atlético de Madrid confirma dos bajas de cara al amistoso ante el Manchester United

El club colchonero ha ofrecido este viernes la lista de convocados para medirse a los británicos en Estocolmo el próximo sábado y de ella se caen Pablo Barrios y Johnny Cardoso por molestias físicas

El Atlético de Madrid ya está a menos de 24 horas del que será su segundo amistoso de esta pretemporada. Los rojiblancos aún no cuentan con los jugadores que disputaron la final del Mundial el pasado 19 de julio entre Argentina y España. A pesar de que Simeone cuenta con varias bajas por esta circunstancia, el técnico argentino ha sabido nutrirse de la cantera para afrontar el choque de este próximo sábado ante el Manchester United en Estocolmo.

Para este encuentro de pretemporada, Diego Pablo Simeone no podrá contar ni con Pablo Barrios ni con Johnny Cardoso. Ambos jugadores se han quedado fuera de la lista de convocados para el duelo ante los británicos por tener problemas físicos.

El Atlético de Madrid da la lista de convocados para el segundo amistoso

Además de Pablo Barrios y Johnny Cardoso, Simeone tampoco podrá contar con los nueve finalistas del Mundial tal y como hemos citado antes y ni con el noruego Sorloth. Así, la lista de convocados que el propio Atlético de Madrid ha publicado en sus redes sociales es la conformada por: Giménez, Ruggeri, Mendoza, Koke, C. Martín, Oblak, LEmar, Hancko, Obed Vargas, Lookman, Hjulmand, Le Normand, Domínguez, Martínez, Esquivel, Boñar, Iker Luke, Puric, S. Esteban, Castillo, Arnau Solà, Hueso,Dani Rubio Arnau Ortiz y Cubo.

El primer amistoso del Atlético de Madrid dejó un protagonista

El Atlético de Madrid fue de los equipos de Primera división que más tarde se estreno en los clásicos amistosos de pretemporada. Fue el pasado miércoles cuando en el Cerro del Espino, los colchoneros se midieron al Getafe de Bordalás en un partido que se disputó a puerta cerrada.

La lista de convocados de Simeone para medirse al Manchester United

Lo mejor del duelo, además de la victoria por un claro 4-1, fue el nivel mostrado por Lookman. El jugador fue uno de los fichajes más rentables del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de invierno ya que en apenas 12 encuentros marcó cuatro goles en Liga, además de otros cinco entre Copa del Rey y Champions League.

La pretemporada del Atlético de Madrid

Además del duelo del próximo sábado ante el Manchester United a partir de las 14:00 horas en Estocolmo y el ya disputado ante el Getafe el pasado miércoles, el Atlético de Madrid tiene aún por delante dos duelos de nivel ante el Manchester City de Maresca (9 de agosto a las 13:00 horas) y ante el Marsella francés (14 de agosto a las 17:30). El Atlético de Madrid arrancará LaLiga recibiendo en el Metropolitano al recién ascendido Málaga de Funes.