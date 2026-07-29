Atlético de Madrid 4-1 Getafe: Lookman, la estrella del estreno rojiblanco

El cuadro colchonero se impuso con claridad en un duelo amistoso celebrado en el Cerro del Espino de Majadahonda a puerta cerrada. Los goles para los de Simeone los marcaron Lookman por partida doble, Arnau Ortiz y Obed Vargas. Para los azulones recortó distancias Álvaro Gutiérrez

El Atlético de Madrid de Simeone de la 2026/27 se ha estrenado a lo grande en esta pretemporada. Los colchoneros han sido uno de los equipos que más ha retrasado su estreno en lo que a amistosos se refiere. Este miércoles en el Cerro del Espino de Majadahonda y a puerta cerrada, el Atlético de Madrid se medía a un equipo de Primera como el Getafe de Bordalás.

Lookman sigue siendo el de siempre

La diferencia fue en el primer tiempo. Cinco minutos necesitó el Atlético para su primer gol de la pretemporada. Cinco minutos necesitó Lookman, que remachó el tiro contra el poste de Mendoza. El 1-0 ante David Soria, dentro de la distancia visible entre el once del conjunto rojiblanco, por más que aún le falten hasta diez jugadores internacionales, seis ellos presumibles titulares, y el del Getafe, con cinco hombres del primer equipo, aunque con entrenamiento esta misma mañana en su concentración de la pretemporada.

El 2-0 de Ademola Lookman fue sobrepasada la media hora. El centro fue perfecto, desde la banda derecha, de Carlos Martín. A su vuelta del Rayo Vallecano, su futuro está fuera del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Falta concretar su destino. Hubo respuesta del Getafe, por medio de Álvaro Gutiérrez, uno de los numerosos chicos de la cantera con presencia en el amistoso de este miércoles en el Cerro del Espino (2-1, m. 41).

Simeone revoluciona el once en el segundo tiempo

Ya en la segunda parte, con todo el once cambiado por Simeone, Arnau Ortiz, el máximo goleador del filial y de los dos grupos de Primera RFEF durante el pasado ejercicio con 23 tantos, irrumpió con toda su velocidad, su desborde y su capacidad goleadora mientras se debate su futuro. No puede compaginar el filial y el primer equipo por sus 24 años.

Simeone cambió por completo el equipo en el segundo tiempo

El 4-1, ya en el minuto 90, fue de Obed Vargas, de penalti cometido también sobre él. Más allá del resultado, se dio la reaparición, ya en el segundo tiempo, tanto de José María Giménez, después de permanecer inédito por el esguince de tobillo en el Mundial 2026 con la selección uruguaya, como de Johnny Cardoso, tres meses después de su operación.

Ficha técnica:

4 – Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 46); Carlos Martín (Iker Luque, m. 46), Domínguez (Boñar, m. 46), Le Normand (Giménez, m. 46), Hancko (Dani Martínez, m. 46), Ruggeri (Arnau Sola, m. 46); Koke (Obed Vargas, m. 46), Hjulmand (Cardoso, m. 46), Lookman (Arnau Ortiz, m. 46); Mendoza (Castillo, m. 46) y Cubo (Sergio Esteban, m. 46).

1 – Getafe: Soria; Boselli (Montes, m. 70), Djené (Ian Olivera, m. 60), Moha, Davinchi; Mady, Riquelme (Ibu, m. 70), Risco (Yassin, m. 60), Lozano (Ibra, m. 60); Álvaro Gutiérrez; Joselu.

Goles: 1-0, m. 5: Lookman. 2-0, m. 35: Lookman. 2-1, m. 41: Álvaro Gutiérez. 3-1, m. 55: Arnau Ortiz. 4-1, m. 90: Obed Vargas.

Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Mady (m. 54).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Cerro del Espino de Majadahonda a puerta cerrada.