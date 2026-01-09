Se calienta la salida de Thiago Almada: oferta sobre la mesa y el jugador tiene que decidir

El argentino no está gozando de mucha continuidad en el Atlético de Madrid en esta temporada lo que puede poner en peligro su participación en el Mundial 2026. El Atleti exige 20 millones de euros por el 50 por ciento del pase, siendo Palmeiras el club que más ha apretado en las últimas horas, dejando la decisión en manos del argentino

Se anima el mercado de fichajes en el Atlético de Madrid. A priori parecía que iba a ser muy tranquilo, pero cada día que pasa hay una novedad. En esta ocasión el protagonista de la historia es Thiago Almada quien puede salir del Atleti en este mes de enero, teniendo el argentino la decisión en sus manos ahora mismo después de que Palmeiras haya movido ficha para conseguir su incorporación en las últimas horas.

No sólo Palmeiras se ha interesado en fichar a Thiago Almada por el cual también se movió Gremio quien presentó una oferta de cesión con opción a compra que rápidamente fue rechazada por el Atlético de Madrid. No se ha calmado el caso Thiago Almada ni mucho menos ya que el argentino cuenta con un gran cartel en Brasil, por su buen rendimiento en el Botafogo la temporada pasada, que ha hecho que ahora sea Palmeiras el que intente ficharlo según indica Gastón Edul, periodista que sigue la selección de Argentina y confidente de la actual generación campeona del mundo.

Ahora la pelota está en el tejado de Thiago Almada, quien en las próximas horas tiene que decidir si continúa en el Atlético de Madrid o se termina marchando. Esta segunda posibilidad es muy factible debido a que el futbolista no está teniendo los minutos esperados en esta temporada, ha disputado 587 minutos repartidos en 16 partidos. Un bagaje bastante escaso que puede poner en peligro su convocatoria con la Selección Argentina para el Mundial 2026 para la cual era un fijo hace unos meses.

El precio que exige el Atlético de Madrid por Thiago Almada: 20 millones de euros

No han transcendido las cantidades que estaría dispuesto a pagar Palmeiras, pero sí se conoce perfectamente cuál es la postura del Atlético de Madrid el cual no va a dejar marchar a Thiago Almada, de 24 años, si no llega una oferta adecuada y que cumpla que con sus exigencias económicas.

El Atlético de Madrid le ha puesto un precio de 20 millones de euros, por el 50 por ciento de los derechos, a Thiago Almada ya que el club rojiblanco quiere recuperar, al menos, la inversión que realizó el pasado verano cuando pagó 21 millones de euros a Botafogo.

El Atlético de Madrid le ha dado salida ya, en este mercado de fichajes de invierno, a Javi Galán y a Carlos Martín. La marcha de Raspadori a la AS Roma está muy cercana, ya que las negociaciones con el italiano han avanzado mucho en las últimas horas, y ahora el que está en la rampa de salida es Thiago Almada.