La FIFA veta el español en el Mundial 2026

La restricción ha generado críticas entre periodistas y aficionados después de que varios reporteros fueran obligados a cambiar al inglés durante las comparecencias de Brasil y Marruecos. La FIFA alega motivos relacionados con el sistema de traducción e interpretación

Una de las primeras polémicas extradeportivas del Mundial 2026 ha llegado lejos de los terrenos de juego. Durante las ruedas de prensa oficiales previas al encuentro entre Brasil y Marruecos, varios periodistas se encontraron con una situación inesperada: no podían formular sus preguntas en español pese a tratarse de una Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. La medida ha provocado un intenso debate sobre los protocolos lingüísticos establecidos por la FIFA y la falta de traducción para uno de los idiomas más hablados del planeta.

El incidente con Vinicius y Achraf Hakimi

La controversia estalló cuando un periodista intentó dirigirse en español a Achraf Hakimi durante una comparecencia de Marruecos. El moderador de la FIFA interrumpió la pregunta y recordó que únicamente podían utilizarse los idiomas previamente autorizados para esa rueda de prensa. Curiosamente, el propio futbolista marroquí, nacido y criado en España, aseguró que entendía perfectamente el español y se mostró dispuesto a responder, aunque finalmente tuvo que hacerlo en inglés por cuestiones de protocolo.

Una situación similar se produjo con Vinícius Júnior. El delantero brasileño incluso sugirió que la pregunta se realizara en español, idioma que domina tras años jugando en España. Sin embargo, el periodista recibió la indicación de continuar en inglés porque era uno de los idiomas habilitados para esa comparecencia.

La explicación de la FIFA

Aunque en un primer momento muchos interpretaron la situación como una prohibición directa al español, la explicación tiene más relación con la logística que con una decisión lingüística específica.

Según el protocolo aplicado en el Mundial, las preguntas y respuestas deben realizarse únicamente en los idiomas para los que existe servicio de interpretación simultánea. En el caso de las conferencias de Brasil y Marruecos, los idiomas habilitados eran inglés y las lenguas oficiales de ambas selecciones, como portugués, francés y árabe. El español no estaba incluido porque no había traductores asignados para esa combinación concreta de idiomas.

Por este motivo, los moderadores solicitaron a los periodistas que formularan sus preguntas en alguno de los idiomas previamente comunicados para garantizar que todos los asistentes pudieran comprender tanto la pregunta como la respuesta.

Una medida que ha generado críticas

La decisión ha provocado numerosas reacciones entre periodistas acreditados y aficionados. Muchos consideran contradictorio que el español quede fuera de determinadas ruedas de prensa en un torneo que cuenta con México como uno de los países anfitriones y que se disputa en una región con millones de hispanohablantes.

Además, varios comunicadores han señalado que la situación dificulta su trabajo y limita la fluidez de las preguntas, especialmente para aquellos que no dominan el inglés o los otros idiomas autorizados. La polémica también se ha trasladado a las redes sociales, donde numerosos usuarios han cuestionado la ausencia de servicios de traducción para una lengua con tanta presencia internacional.

No es una prohibición general al español

Pese al revuelo generado, distintos medios han aclarado que la FIFA no ha vetado oficialmente el español en el Mundial 2026. Lo que existe es una limitación derivada de los idiomas seleccionados para cada conferencia y de la disponibilidad de intérpretes. Dependiendo de la selección que comparezca y de los servicios de traducción contratados, el español puede estar disponible en unas ruedas de prensa y ausente en otras.

Sin embargo, el episodio ha abierto un debate que probablemente acompañará al torneo durante las próximas semanas. En un Mundial que se presenta como el más global de la historia, la gestión de los idiomas y el acceso de los medios a los protagonistas ya se ha convertido en uno de los asuntos más comentados fuera del césped.