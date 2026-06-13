Buenas noticias para Luis de la Fuente

El seleccionador de la Selección Española afronta el estreno mundialista con ilusión, confianza en el grupo y la plantilla al completo en la última sesión previa al partido

El seleccionador de la Selección Española, Luis de la Fuente, ha reconocido en una entrevista reciente su carga emocional y la importancia del momento que vive al frente del combinado nacional antes del debut en el Mundial. “Nunca soñé estar aquí”, confesó el técnico riojano, que se muestra ilusionado y con confianza en el grupo en la antesala del primer partido del torneo.

España llega a esta última jornada de preparación con una gran noticia deportiva: el equipo ha completado el entrenamiento con todos los jugadores disponibles, lo que permite al cuerpo técnico trabajar con normalidad en los últimos ajustes tácticos antes del estreno.

Lamine, Víctor y Nico evolucionan bien y España entrena con la plantilla al completo antes del debut

Luis de la Fuente ha actualizado la situación de varios jugadores tocados como Lamine Yamal, Víctor y Nico, asegurando que la evolución es positiva y que el trabajo de recuperación sigue la planificación prevista desde sus respectivos clubes. El seleccionador explicó que el cuerpo técnico está dando continuidad a ese proceso con un seguimiento diario y paso a paso, en un contexto de prudencia antes del debut.

Aunque matizó que su participación dependerá de las sensaciones finales y de la respuesta en el propio partido

La Selección Española ha completado su última sesión de entrenamiento con la plantilla al completo y sin bajas de última hora, una situación que refuerza la tranquilidad del cuerpo técnico en la fase decisiva de la preparación. Esta estabilidad ha permitido a De la Fuente trabajar con normalidad en el posible once inicial y ajustar los últimos detalles tácticos sin condicionantes físicos.

El trabajo del equipo se ha centrado especialmente en la organización defensiva y en la circulación del balón en el centro del campo, dos de los pilares del modelo de juego de España, que busca llegar al debut con las ideas asentadas y el grupo plenamente preparado para competir desde el primer minuto.

“El Mundial es otra cosa”: la advertencia de De la Fuente sobre la magnitud del torneo

De la Fuente ha explicado cómo la experiencia del Mundial cambia por completo la dinámica habitual de una selección.

El técnico insiste en que el entorno, los viajes, el calor y la exigencia del calendario convierten el torneo en un desafío físico y mental mucho más complejo que otras competiciones internacionales. “Es una carrera de fondo. Va a ser un Mundial muy peculiar, muy singular”, añadió, en referencia a la carga de partidos y la gestión de esfuerzos.

El miedo hacia Lamine

Luis de la Fuente reconoció la preocupación inicial que generó la lesión del jugador, ya que en un primer momento se temía que el proceso de recuperación pudiera alargarse incluso hasta un mes y medio. Sin embargo, el seleccionador destacó que la evolución está siendo muy positiva y por encima de las previsiones iniciales, con plazos que se están acortando de forma notable gracias a la buena respuesta del futbolista. En este sentido, señaló que el cuerpo técnico se encuentra “muy contento” con la progresión, al comprobar cómo cada día mejora y recupera sensaciones, lo que invita al optimismo y hace pensar que estará en perfectas condiciones para el primer partido del Mundial.

El seleccionador puso en valor su madurez futbolística, y la necesidad de seguir acompañando su crecimiento por su juventud, pese a su enorme impacto en la élite. El seleccionador destacó su evolución desde la Eurocopa, donde “llegó como un niño”, hasta su actual estatus de estrella consolidada, subrayando que “es un jugador futbolísticamente muy maduro, mucho”, capaz de mostrar su talento “con una naturalidad fuera de lo normal”. Sin embargo, insistió en que, con solo 18 años, es fundamental mantener la prudencia: “hay que seguir cuidándole, arropándole y acompañándole”, ya que todavía puede atravesar altibajos lógicos en su desarrollo. En ese sentido, De la Fuente recalcó que el joven atacante está “obsesionado, mentalizado y pensando en el Mundial”, y que el objetivo del cuerpo técnico es mantenerlo enfocado y con los pies en el suelo mientras sigue creciendo dentro de la selección.

Carvajal y Morata, referentes del vestuario y decisiones difíciles en la lista de España

En relación a la confección de la lista y a las decisiones más delicadas del proceso, Luis de la Fuente reconoció que, aunque no tuvo dudas con la inclusión de Lamine Yamal, sí ha tenido que gestionar situaciones complejas en el pasado y en el presente. El seleccionador recordó el impacto humano de algunas ausencias y el peso emocional de decisiones como la de jugadores muy importantes para el grupo.

En ese sentido, puso en valor el papel de futbolistas como Dani Carvajal y Álvaro Morata, a quienes definió como referentes del vestuario y capitanes que han dejado “un legado imborrable” dentro de la selección. De la Fuente explicó que este tipo de decisiones se toman siempre desde la honestidad y la profesionalidad, manteniendo una comunicación directa con los jugadores implicados, y subrayó que, pese a lo doloroso del proceso, el respeto mutuo es absoluto y forma parte de la cultura del equipo nacional.

Las bajas por lesión, el mayor dolor para Luis de la Fuente en la selección española

Luis de la Fuente ha reconocido que las ausencias que más le afectan en la configuración de la selección española son aquellas provocadas por lesiones, especialmente cuando llegan en un momento de forma óptimo para el jugador. En este sentido, el seleccionador puso como ejemplo el caso de Fermín, a quien definió como un futbolista que atravesaba un estado “fantástico, excepcional”, con una gran confianza y seguridad, hasta el punto de que “podría ser su Mundial”, pero que finalmente se ha visto obligado a abandonar el camino por problemas físicos.

El técnico subrayó que este tipo de situaciones son las más dolorosas porque no dependen de decisiones técnicas, aunque insistió en que las ausencias por elección deportiva también forman parte del proceso y afectan de manera inevitable a los jugadores implicados. En este contexto, De la Fuente defendió que todas las decisiones se toman desde la profesionalidad y la honestidad, con criterios claros y compartidos por el cuerpo técnico, y recordó que los futbolistas conocen perfectamente estos parámetros, dentro de una dinámica en la que siempre se busca lo mejor para el equipo.