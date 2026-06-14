Resultados y clasificación del grupo C tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Escocia sorprende y Brasil se complica

La selección escocesa aprovechó el empate entre Brasil y Marruecos para colocarse líder en solitario del Grupo C. Los de Steve Clarke arrancan con tres puntos mientras la Canarinha ya está obligada a reaccionar en la segunda jornada

La primera jornada del Grupo C del Mundial 2026 dejó uno de los escenarios más inesperados de la fase de grupos. Brasil, una de las grandes favoritas al título, no pudo pasar del empate ante Marruecos, mientras que Escocia cumplió frente a Haití y se convirtió en la primera líder del grupo. El combinado británico es el único equipo que suma tres puntos tras los primeros encuentros y afrontará la segunda fecha con una posición privilegiada en la lucha por el pase a las eliminatorias.

Además, la igualdad entre Brasil y Marruecos ha provocado que la clasificación quede completamente abierta desde el inicio. Los africanos confirmaron su capacidad para competir contra cualquier rival, mientras que la selección brasileña se marcha con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante para encarrilar el liderato.

Brasil y Marruecos firman tablas en el partido estrella del Grupo C

El encuentro más esperado de la primera jornada enfrentó a Brasil y Marruecos, dos selecciones llamadas a pelear por las primeras posiciones del grupo. Sin embargo, ninguno de los dos consiguió imponer su candidatura y el duelo terminó con un empate que mantiene todo abierto.

Marruecos volvió a demostrar el crecimiento que viene experimentando en los últimos años y fue capaz de competir de tú a tú frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial. Los africanos se adelantaron en el marcador y obligaron a Brasil a reaccionar en un partido mucho más complicado de lo previsto para los sudamericanos.

La Canarinha encontró el empate gracias a una acción de calidad individual, pero no logró culminar la remontada. El resultado deja a ambos equipos con un punto y genera las primeras dudas en torno al conjunto brasileño, que llegaba al torneo con la obligación de pelear por el liderato desde la primera jornada.

Más allá del resultado, el partido dejó la sensación de que Marruecos volverá a ser un rival muy incómodo para cualquiera de sus adversarios y que Brasil necesitará mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en las próximas fechas.

Escocia aprovecha la oportunidad y se coloca líder del Grupo C

El conjunto dirigido por Steve Clarke derrotó por la mínima a Haití y aprovechó el empate entre brasileños y marroquíes para quedarse en solitario al frente de la clasificación.

El encuentro fue más igualado de lo que reflejó el marcador. Haití compitió durante muchos tramos del choque y obligó a los escoceses a mantener la concentración hasta el pitido final. Sin embargo, la eficacia de Escocia terminó marcando la diferencia.

El triunfo supone un paso de gigante para los británicos, que ahora afrontan la segunda jornada con la posibilidad de encarrilar su clasificación para la siguiente ronda. Además, la victoria les permite afrontar con mayor tranquilidad el compromiso ante Marruecos, uno de los partidos clave de este grupo. El combinado caribeño todavía dispone de dos encuentros para revertir la situación y mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.

Así queda la clasificación del Grupo C del Mundial 2026

Tras la disputa de los dos primeros encuentros, la clasificación queda de la siguiente manera:

La igualdad entre Marruecos y Brasil mantiene completamente abierta la lucha por las dos primeras posiciones. Aunque Escocia ocupa actualmente el liderato, todavía quedan dos jornadas por disputarse y cualquier resultado podría modificar el orden de la tabla.

Uno de los aspectos más llamativos es que Brasil no ocupa puestos de clasificación directa al término de la primera jornada, una situación poco habitual para una selección acostumbrada a dominar este tipo de fases de grupos.

La segunda jornada puede cambiar por completo el panorama

La próxima fecha promete emociones fuertes en el Grupo C. Escocia se enfrentará a Marruecos, el 20 de junio, en un duelo que podría acercar a uno de los dos equipos a los octavos de final. Una victoria escocesa dejaría a los británicos muy cerca de certificar su clasificación.

Por su parte, Brasil tendrá enfrente a Haití con la obligación de sumar tres puntos (sábado, 20 de junio). Cualquier nuevo tropiezo complicaría seriamente las aspiraciones de la selección sudamericana y aumentaría la presión sobre una plantilla diseñada para competir por el título.

La primera jornada ha demostrado que el Grupo C está mucho más abierto de lo que parecía sobre el papel. Escocia ha golpeado primero, Marruecos ha confirmado que puede competir contra cualquiera y Brasil ya sabe que no tendrá margen para relajarse en las próximas fechas.

El Mundial 2026 apenas acaba de comenzar, pero el Grupo C ya se ha convertido en uno de los más atractivos e imprevisibles del torneo.