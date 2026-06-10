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Mundial 2026: calendario, grupos, partidos y dónde ver

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá arrancará el próximo 11 de junio el primero de los 104 partidos que se disputarán. Habrá 12 grupos y podrá seguirse al completo en televisión en España. A través de DAZN y de La 1. Además en ESTADIO Deportivo contaremos con una cobertura amplia de la cita mundialista

Mundial 2026: calendario, grupos, partidos y dónde ver

La copa del Mundo, la más ansiada por las seleccionesImago

Juande PérezJuande Pérez 8 min lecturaSin comentarios

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será la cita más importante a nivel futbolístico del año. El Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de México, será un Mundial histórico por ser el primero que reúne a 48 selecciones, 16 más que la edición de Catar. Se estrenarán Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Estas 48 selecciones se repartirán en 12 grupos que prometen una interesante primera fase. El último partido de los 104 que se disputarán en este Mundial será el 19 de julio y ahí se verá qué equipo releva a la Argentina de Messi como campeona o incluso si la albiceleste releva su título.

Todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y Chequia.
  • Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Australia y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 y dónde ver

El Mundial 2026 arrancará a partir del 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en un choque que comenzará a partir de las 21:00 horas. Este partido podrá seguirse en televisión a través de La 1 y DAZN.

Viernes 12 de junio

  • República de Corea - Chequía. 4:00 - DAZN
  • Canadá - Bosnia. 21:00 - La 1 y DAZN

Sábado 13 de junio

  • Estados Unidos - Paraguay. 3:00 - DAZN
  • Catar - Suiza. 21:00 - DAZN

Domingo 14 de junio

  • Brasil - Marruecos. 00:00 - La 1 y DAZN
  • Haití - Escocia- 3:00 - DAZN
  • Australia - Turquía. 6:00 - DAZN
  • Alemania - Curazao. 19:00 - La 1 y DAZN
  • Países Bajos - Japón. 22.00 - DAZN

Lunes 15 de junio

  • Costa de Marfil - Ecuador. 1:00 - DAZN
  • Suecia - Túnez- 4:00 - DAZN
  • España - Cabo Verde. 18:00 - La 1 y DAZN
  • Bélgica - Egipto. 21:00 - DAZN

Martes 16 de junio

  • Arabia Saudí - Uruguay. 00:00 - DAZN
  • Irán - Nueva Zelanda. 3:00 - DAZN
  • Francia - Senegal- 21:00 - La 1 y DAZN

Miércoles 17 de junio

  • Irak-Noruega. 00:00 - DAZN
  • Argentina-Argelia. 3:00 - DAZN
  • Austria-Jordania. 6:00 - DAZN
  • Portugal-Congo. 19:00 - DAZN
  • Inglaterra-Croacia. 22:00 - La 1 y DAZN

Jueves 18 de junio

  • Ghana - Panamá. 01:00 - DAZN
  • Uzbekistán - Colombia. 04:00 - DAZN
  • Chequia - Sudáfrica. 18:00 - DAZN
  • Suiza - Bosnia. 21:00 - La 1 y DAZN

Viernes 19 de junio

  • Canadá - Catar. 00:00 - DAZN
  • México - República de Corea. 03:00 - DAZN
  • Estados Unidos - Australia. 21:00 - La 1 y DAZN

Sábado 20 de junio

  • Escocia - Marruecos. 00:00 - DAZN
  • Brasil - Haití. 02:30 - DAZN
  • Turquía - Paraguay. 05:00 - DAZN
  • Países Bajos - Suecia. 19:00 - La 1 y DAZN
  • Alemania - Costa de Marfil. 22:00 - DAZN

Domingo 21 de junio

  • Ecuador - Curazao. 02:00 - DAZN
  • Túnez - Japón. 06:00 - DAZN
  • España - Arabia Saudí. 18:00 - La 1 y DAZN
  • Bélgica - Irán. 21:00 - DAZN

Lunes 22 de junio

  • Uruguay - Cabo Verde. 00:00 - DAZN
  • Nueva Zelanda - Egipto. 03:00 - DAZN
  • Argentina - Austria- 19:00 - La 1 y DAZN
  • Francia - Irak. 23:00 - DAZN

Martes 23 de junio

  • Noruega - Senegal. 02:00 - DAZN
  • Jordania - Argelia. 05:00 - DAZN
  • Portugal - Uzbekistán. 19:00 - DAZN
  • Inglaterra - Ghana. 22:00 - La 1 y DAZN

Miércoles 24 de junio

  • Panamá - Croacia. 01:00 - DAZN
  • Colombia - Congo. 04:00 - DAZN
  • Suiza - Canadá. 21:00 - DAZN
  • Bosnia - Catar. 21:00 - DAZN

Jueves 25 de junio

  • Escocia - Brasil. 00:00 - DAZN
  • Marruecos - Haití. 00:00 - DAZN
  • Chequia - México. 03:00 - DAZN
  • Ghana - Costa de Marfil. 22:00 - DAZN
  • Ecuador - Alemania. 22:00 - La 1 y DAZN
  • Sudáfrica - Corea del Sur - DAZN

Viernes 26 de junio

  • Japón - Suecia. 01:00 - DAZN
  • Túnez - Países Bajos. 01:00 - DAZN
  • Turquía - Estados Unidos. 04:00 - DAZN
  • Paraguay - Australia. 04:00 - DAZN
  • Noruega - Francia. 21:00 - DAZN
  • Senegal - Irak. 21:00 - DAZN

Sábado 27 de junio

  • Cabo Verde - Arabia Saudí. 02:00 - DAZN
  • Uruguay - España. 02:00. La 1 y DAZN
  • Egipto - Irán. 05:00 - DAZN
  • Nueva Zelanda - Bélgica. 05:00 - DAZN
  • Panamá - Inglaterra. 23:00 - DAZN
  • Croacia - Ghana. 23:00 - DAZN

Domingo 28 de junio

  • Colombia - Portugal. 01:30 - La 1 y DAZN
  • Congo - Uzbekistán. 01:30 - DAZN
  • Argelia - Austria. 04.00 - DAZN
  • Jordania - Argentina. 04:00 - DAZN

Horarios de dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final se disputarán en diferentes horarios entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio. Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio. Los cuartos de final se jugarán el jueves 9 de julio (22:00 horas), viernes 10 (21:00 horas), sábado 11 (23:00 y 03:00 horas).

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 de julio a las 21:00 horas y el miércoles 15 a la misma hora. El tercer y cuarto puesto se disputará el sábado 18 a partir de las 23:00 horas. La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir en La 1 y en DAZN.

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