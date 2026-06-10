Mundial 2026: calendario, grupos, partidos y dónde ver

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá arrancará el próximo 11 de junio el primero de los 104 partidos que se disputarán. Habrá 12 grupos y podrá seguirse al completo en televisión en España. A través de DAZN y de La 1. Además en ESTADIO Deportivo contaremos con una cobertura amplia de la cita mundialista

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será la cita más importante a nivel futbolístico del año. El Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en el duelo que se disputará en el Estadio Ciudad de México, será un Mundial histórico por ser el primero que reúne a 48 selecciones, 16 más que la edición de Catar. Se estrenarán Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Estas 48 selecciones se repartirán en 12 grupos que prometen una interesante primera fase. El último partido de los 104 que se disputarán en este Mundial será el 19 de julio y ahí se verá qué equipo releva a la Argentina de Messi como campeona o incluso si la albiceleste releva su título.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y Chequia.

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Australia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Calendario de la fase de grupos del Mundial 2026 y dónde ver

El Mundial 2026 arrancará a partir del 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en un choque que comenzará a partir de las 21:00 horas. Este partido podrá seguirse en televisión a través de La 1 y DAZN.

Viernes 12 de junio

República de Corea - Chequía. 4:00 - DAZN

Canadá - Bosnia. 21:00 - La 1 y DAZN

Sábado 13 de junio

Estados Unidos - Paraguay. 3:00 - DAZN

Catar - Suiza. 21:00 - DAZN

Domingo 14 de junio

Brasil - Marruecos. 00:00 - La 1 y DAZN

Haití - Escocia- 3:00 - DAZN

Australia - Turquía. 6:00 - DAZN

Alemania - Curazao. 19:00 - La 1 y DAZN

Países Bajos - Japón. 22.00 - DAZN

Lunes 15 de junio

Costa de Marfil - Ecuador. 1:00 - DAZN

Suecia - Túnez- 4:00 - DAZN

España - Cabo Verde. 18:00 - La 1 y DAZN

Bélgica - Egipto. 21:00 - DAZN

Martes 16 de junio

Arabia Saudí - Uruguay. 00:00 - DAZN

Irán - Nueva Zelanda. 3:00 - DAZN

Francia - Senegal- 21:00 - La 1 y DAZN

Miércoles 17 de junio

Irak-Noruega. 00:00 - DAZN

Argentina-Argelia. 3:00 - DAZN

Austria-Jordania. 6:00 - DAZN

Portugal-Congo. 19:00 - DAZN

Inglaterra-Croacia. 22:00 - La 1 y DAZN

Jueves 18 de junio

Ghana - Panamá. 01:00 - DAZN

Uzbekistán - Colombia. 04:00 - DAZN

Chequia - Sudáfrica. 18:00 - DAZN

Suiza - Bosnia. 21:00 - La 1 y DAZN

Viernes 19 de junio

Canadá - Catar. 00:00 - DAZN

México - República de Corea. 03:00 - DAZN

Estados Unidos - Australia. 21:00 - La 1 y DAZN

Sábado 20 de junio

Escocia - Marruecos. 00:00 - DAZN

Brasil - Haití. 02:30 - DAZN

Turquía - Paraguay. 05:00 - DAZN

Países Bajos - Suecia. 19:00 - La 1 y DAZN

Alemania - Costa de Marfil. 22:00 - DAZN

Domingo 21 de junio

Ecuador - Curazao. 02:00 - DAZN

Túnez - Japón. 06:00 - DAZN

España - Arabia Saudí. 18:00 - La 1 y DAZN

Bélgica - Irán. 21:00 - DAZN

Lunes 22 de junio

Uruguay - Cabo Verde. 00:00 - DAZN

Nueva Zelanda - Egipto. 03:00 - DAZN

Argentina - Austria- 19:00 - La 1 y DAZN

Francia - Irak. 23:00 - DAZN

Martes 23 de junio

Noruega - Senegal. 02:00 - DAZN

Jordania - Argelia. 05:00 - DAZN

Portugal - Uzbekistán. 19:00 - DAZN

Inglaterra - Ghana. 22:00 - La 1 y DAZN

Miércoles 24 de junio

Panamá - Croacia. 01:00 - DAZN

Colombia - Congo. 04:00 - DAZN

Suiza - Canadá. 21:00 - DAZN

Bosnia - Catar. 21:00 - DAZN

Jueves 25 de junio

Escocia - Brasil. 00:00 - DAZN

Marruecos - Haití. 00:00 - DAZN

Chequia - México. 03:00 - DAZN

Ghana - Costa de Marfil. 22:00 - DAZN

Ecuador - Alemania. 22:00 - La 1 y DAZN

Sudáfrica - Corea del Sur - DAZN

Viernes 26 de junio

Japón - Suecia. 01:00 - DAZN

Túnez - Países Bajos. 01:00 - DAZN

Turquía - Estados Unidos. 04:00 - DAZN

Paraguay - Australia. 04:00 - DAZN

Noruega - Francia. 21:00 - DAZN

Senegal - Irak. 21:00 - DAZN

Sábado 27 de junio

Cabo Verde - Arabia Saudí. 02:00 - DAZN

Uruguay - España. 02:00. La 1 y DAZN

Egipto - Irán. 05:00 - DAZN

Nueva Zelanda - Bélgica. 05:00 - DAZN

Panamá - Inglaterra. 23:00 - DAZN

Croacia - Ghana. 23:00 - DAZN

Domingo 28 de junio

Colombia - Portugal. 01:30 - La 1 y DAZN

Congo - Uzbekistán. 01:30 - DAZN

Argelia - Austria. 04.00 - DAZN

Jordania - Argentina. 04:00 - DAZN

Horarios de dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final se disputarán en diferentes horarios entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio. Los octavos de final se jugarán entre el sábado 4 de julio y el martes 7 de julio. Los cuartos de final se jugarán el jueves 9 de julio (22:00 horas), viernes 10 (21:00 horas), sábado 11 (23:00 y 03:00 horas).

Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán el martes 14 de julio a las 21:00 horas y el miércoles 15 a la misma hora. El tercer y cuarto puesto se disputará el sábado 18 a partir de las 23:00 horas. La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir en La 1 y en DAZN.