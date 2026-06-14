Grupo F de Países Bajos en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

El grupo F promete emociones fuertes con tres selecciones luchando por las dos primeras plazas del grupo, aunque pudiendo pasar por como tercera alguna de ellas, aunque Túnez, a priori más débil, también pondrá las cosas difíciles al resto

Países Bajos, la eterna candidata a ganar el Mundial de fútbol, tiene ante sí una nueva oportunidad tras caer eliminada en Qatar en cuartos de final en la tanda de penaltis frente a Argentina. Ahora los de Ronald Koeman afrontan la cita en Norteamérica con ilusiones renovadas aunque le espera una fase de grupos nada asequible con rivales como Suecia, Túnez y Japón.

Triple subcampeona del mundo (1974, 78 y 2010), Países Bajos nunca ha caído eliminada en la fase de grupos en todas las ocasiones en las que participó desde 1974, pero siempre le faltó el último paso para coronarse como campeona.

Calendario del Grupo F

La emoción no comenzará en el grupo F hasta este domingo 14 de junio, cuando Países Bajos y Japón den el pistoletazo de salida del grupo a las 22:00 horas en un duelo de mucha intensidad. Suecia y Túnez se miden en el otro duelo del grupo, ya de madrugada en España, a las 4:00 del día 15 ya.

La jornada 2 del grupo F nos dejará un Países Bajos-Suecia y un Túnez-Japón. El duelo entre equipos europeos se disputará el sábado 20 de junio a las 19:00 horas en España, mientras que el segundo será ya en la madrugada del domingo 21 a las 6:00 horas.

La tercera y última jornada será, como en todos los grupos, en horario unificado, en este caso el viernes 26 de junio a las 21:00 horas con un Japón-Suecia y un Túnez-Países Bajos.

Países Bajos, favorita para ser primera de grupo

Países Bajos se clasificó para el Mundial empatando sus dos partidos contra Polonia (1-1 ambos) y goleando a Finlandia, Malta y Lituania, a los que endosó 25 goles en la fase de clasificación. Es el favorito del grupo pero el primer partido será ante la siempre competitiva Japón, por lo que no puede confiarse si no quiere ir ya toda la competición bajo una presió mayor.

A los 'Samurais Azules' siempre se les ha achacado faltan de tensión pero la mentalidad ha cambiado. Ya se vio en Qatar 2022 donde fueron capaces de derrotar a Alemania y España en la fase de gruops antes de caer en la tanda de penaltis contra Croacia.

En la preparación para el Mundial 2026, ha derrotado a Brasil (3-2) y a Inglaterra (0-1) y su técnico, Hakime Moriyasu, no esconde su ambición: “El objetivo de Japón es ganar el título”, asegura.

Gyokeres, la estrella de Suecia

Suecia llegó de rebote al Mundial tras ganar la repesca gracias y liderada por el delantero del Arsenal Viktor Gyokeres, autor de tres goles ante Ucrania y otro frente a Polonia en la repesca

Junto al atacante ‘gunner’, Suecia espera a Alexander Isak, el jugador más caro de la Premier, pero cuyo impacto en el Liverpool, lastrado por las lesiones, ha sido menor del esperado.

Ronald Koeman ha logrado una mezcla de veteranía y juventud donde destacan futbolistas como Timber, Gravenberch o Gakpo, la gran amenaza ofensiva de la 'Oranje'.Por su parte, Japón se sustenta en una columna vertebral que comienza por su portero Zion Suzuki, Hiroki Ito, central del Bayern Múnich, en el eje de la zaga, con Kaishu Sano en el centro del campo y arriba, la velocidad y verticalidad de hombre como Takefusa Kubo o Yuito Suzuki.

Túnez, a priori la rival más débil de las cuatro, tiene en Hannibal a su gran estrella, el talentoso mediapunta del Burnley inglés. La selección africana jugará su tercera fase final consecutiva y puede complicar el camino de cualquier rival del grupo, por lo que ni mucho meno hay nada decidido entre las cuatro selecciones.