Dónde ver el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en España

Los aficionados podrán seguir los 104 partidos del Mundial a través de DAZN y Movistar Plus, además de contar con RTVE, que ofrecerá encuentros en catalán y TVE emitirá en abierto los duelos de España, incluida su fase de grupos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

La cuenta atrás para el Mundial de 2026 ya ha comenzado. Estados Unidos, México y Canadá se preparan para acoger una nueva cita de selecciones. Dada la maginitud del torneo que se presenta, será necesario conocer las diferentes televisiones que van a ofrecer los encuentros, que darán comienzo el próximo jueves 11 de junio con el partido que enfrentará a México y Sudáfrica.

El Mundial, íntegro en DAZN y Movistar+: 104 partidos asegurados

Una de las opciones para poder seguir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es través de DAZN. Con el grupo Mediapro, la plataforma ha comprado los derechos del torneo de selecciones para emitir los 104 partidos que se llevarán a cabo desde el primero en el Estadio Azteca hasta el último en el Metlife Stadium de Nueva York. De hecho, dentro de la aplicación podrás encontrar un canal íntegro y dedicado para este pretigioso evento de este verano.

No obstante, aquellos que estén abonados al Movistar Plus tendrán disponibles los 104 partidos del Mundial, ya que los canales de DAZN en los que se estén emitiendo los partidos estarán incluidos en esta plataforma. Por ello, el torneo de selecciones de Estados Unidos, México y Canadá se podrá seguir de manera íntegra a través de Movistar+ y DAZN.

Rakitic, Makelele y Futre se unen al equipo de DAZN en el Mundial

En este caso, DAZN ha confirmado que contarán con comentaristas de la talla de Pepe Reina y Javi Martínez, ganadores del Mundial de 2010 con España, además de otras figuras del fútbol como Ivan Rakitic, Claude Makelele, Rafinha Alcántara, Paulo Futre, Martín Demichelis, actual entrenador del Mallorca y Moha El Yaagoubi. La plataforma apuntó también que los aficionados podrán disputar del Mundial por 19,99 euros.

Por otro lado, RTVE confirmó que La 2 contará con retransmisión de los partidos en catalán, siendo una de las principales novedades de la cadena en este Mundial de 2026. Una nueva alternativa para los residentes en Catalunya de poder disfrutar de los encuentros de la selección española, especialmente, además de los más destacados que vaya dando de sí esta cita en Estados Unidos, México y Canadá.

España se juega el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá gratis y en abierto

Por un lado, Televisión Española (TVE) emitirá en abierto y gratis para todos los partidos de la selección española. La cadena pública dio a conocer que retransmitirá un total de 17 encuentros de la fase de grupos, así como las siguientes rondas decisivas del Mundial, además de las semifinales y la final. La 1 y Teledeporte serán los canales en los que se pondrán disfrutar de estos choques, que también se podrán seguir a través de RTVE Play.

En este sentido, la selección española de Luis de la Fuente tiene tres encuentros de fase de grupos ya programados y fijados, por lo que TVE tiene confirmadas sus primeras grandes citas en la cadena de este Mundial que comenzará la semana que viene:

España - Cabo Verde: 15 de junio a las 18:00España - Arabia Saudí: 21 de junio a las 18:00Uruguay - España: 27 de junio a las 02:00

De esta manera, los aficionados de España podrán contar con la opción de Movistar y DAZN para seguir los 104 encuentros del Mundial, desde el comienzo hasta la gran final. Otra alternativa es seguirlo a través de TVE, que ofrece sus canales en La 1 y Teledeporte para emitir los partidos de 'La Roja' y los más destacados durante la fase final, y La 2 llevará a cabo el mismo proceso pero con la novedad de ofrecer una emisión en catalán para Catalunya.