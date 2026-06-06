Mundial 2026: ¿Cuándo se juega la primera fase, los octavos, los cuartos, las semis y la final del Mundial? Todas las fechas del torneo

La Copa Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá arrancará el 11 de junio y terminará el 19 de julio con la gran final en Nueva York, Nueva Jersey, tras un torneo histórico con 48 selecciones y 104 partidos

El Mundial 2026 ya tiene definidas sus principales fechas y los aficionados ya pueden marcar en rojo el calendario del torneo más grande de la historia. La FIFA confirmó que la Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un nuevo formato de 48 selecciones y un total de 104 partidos. La competición contará con una fase de grupos ampliada, nuevas rondas eliminatorias y una final que se jugará en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey.

La primera fase del Mundial arrancará el jueves 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el sábado 27 de junio. Será la primera vez que una Copa del Mundo cuente con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos.

Cada selección diputará tres partidos en busca de un hueco en las rondas eliminatorias. Los dos primeros clasificados de cada grupo entrarán directamente a la siguiente ronda, mientras que también avanzan los ocho mejores terceros.

La fase de grupos del Mundial 2026 se jugará entre el 11 y el 27 de junio

Con este nuevo sistema se obliga a los equipos a mantener la regularidad desde el primer día, ya que el margen de error será menor gracias a una competición más larga y exigente. Además, el campeón del torneo necesitará disputar ocho encuentros para levantar el trofeo, uno más que en los anteriores formatos mundialistas.

La FIFA considera que este nuevo modelo permitirá una mayor representación global y aumentará la competitividad del campeonato. Estados Unidos será el país con más partidos organizados.

Los octavos de final se disputarán del 4 al 7 de julio

Una vez terminada la ronda previa de dieciseisavos, los octavos de final del Mundial 2026 comenzarán el sábado 4 de julio y finalizarán el martes 7 de julio. En esta ronda participarán las 16 mejores selecciones del torneo.

Los partidos se repartirán entre diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, con ciudades como Houston, Atlanta, Seattle, Ciudad de México y Vancouver acogiendo encuentros decisivos en la lucha por el título.

Los octavos volverán a ser una de las fases más seguidas del campeonato, especialmente por la posibilidad de ver enfrentamientos directos entre algunas de las grandes potencias del fútbol mundial. Selecciones como España , Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra o Alemania parten entre las favoritas para alcanzar esta ronda.

Cuarto de final y semifinales: las fechas claves del camino hacia la final del Mundial 2026

Los del Mundial 2026 se jugarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. Solo ocho selecciones seguirán vivas en ese momento del campeonato y pelearán por un puesto entre las cuatro mejores del mundo.

Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City serán algunas de las ciudades encargadas de albergar esta ronda, que tradicionalmente marca el verdadero salto competitivo del torneo. En anteriores ediciones, esta fase dejó partidos históricos como el Brasil 2-1 Inglaterra del Mundial de Corea y Japón 2002, recordado por el gol imposible de Ronaldinho desde larga distancia que eliminó a una de las grandes favoritas al título. También quedaron para la historia encuentros como el Alemania 7-1 Brasil de las semifinales de 2014 o la eliminación de Francia ante Croacia en 1998, resultados que demostraron que cualquier detalle puede cambiar el rumbo de una Copa del Mundo.

Las semifinales, por su parte, tendrán lugar el martes 14 y el miércoles 15 de julio . Dallas y Atlanta serán las sedes de los dos encuentros que decidirán qué selecciones lucharán por el título mundial.

En esta edición, las distancias entre sedes y el desgaste físico serán factores importantes, especialmente para las selecciones que lleguen con menos profundidad de plantilla. El calendario comprimido y el elevado número de partidos podrían influir de forma decisiva en el rendimiento de los equipos durante las últimas rondas.

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en Nueva York, Nueva Jersey

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, uno de los recintos más modernos e importantes de Estados Unidos. Allí se coronará el nuevo campeón del mundo tras más de cinco semanas de competición.

Argentina defenderá el título conquistado en Qatar 2022, mientras que selecciones como España, Francia, Brasil o Inglaterra buscarán llegar a la última cita del campeonato en un torneo que promete romper récords de audiencia y asistencia.