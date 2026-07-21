Polémico mensaje de Rodrigo de Paul tras perder la final del Mundial contra España

El jugador de Inter Miami explotó tras la final del Mundial y dejó un mensaje directo: "El dolor más grande es no llevar otra vez la copa" y "nuestras maneras les jode". El centrocampista de Argentina reivindicó al grupo y apuntó a quienes "esperaban esta caída" tras la derrota ante España

Rodrigo de Paul ha roto su silencio dos días después de perder la final del Mundial contra España. El centrocampista de Argentina, que fue titular en el encuentro ante el combinado de Luis de la Fuente ha incendiado las redes sociales con su mensaje, sobre todo a aquellos que critican la forma juego de la Albiceleste: "Nuestras maneras les jode", apuntaba el jugador del Inter Miami que fue importante para Scaloni en esta cita.

El centrocampista de Argentina comenzó con buenas noticias en el Mundial 2026, siendo titular y dando una asistencia a Leo Messi para la victoria ante Argelia. Tras ello, Rodrigo de Paul volvió a entrar de inicio, en este caso, para el partido contra Austria, en un nuevo triunfo de los de Lionel Scaloni. El futbolista de la MLS tuvo protagonismo en el torneo, pero la derrota en la final le ha provocado el cabreo en sus redes sociales.

Rodrigo de Paul: "El dolor más grande"

De esta manera, Rodrigo de Paul no pudo esconder sus sentimientos públicamente: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes". Argentina se despidió del Mundial tras no poder vencer a España en un partido decepcionante de la selección dirigida por Lionel Scaloni, sin tiros a puerta en 120 minutos.

Rodrigo de Paul, por su parte, se despidió del Mundial firmando seis titularidades de ocho encuentros que juó Argentina. El futbolista de Inter Miami se quedó sin participar en el encuentro frente a Jordania, que acabó con triunfo para los de Lionel Scaloni. Además, fue suplente en la sufrida victoria contra la Inglaterra de Thomas Tuchel, en la que la Albiceleste tuvo que remontar el tanto inicial de Gordon en la segunda parte.

Rodrigo de Paul: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída"

Además, Rodrigo de Paul, en sus redes sociales, siguió analizando el camino de Argentina en este Mundial 2026: "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento"

El centrocampista de Argentina e Inter Miami 'calentó' el mensaje afirmando que "hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode..".

Por último, Rodrigo de Paul concluyó su comunicado con el siguiente escrito: "Eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo.. Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".

Rodrigo de Paul apunta a Inter Miami tras despedirse del Mundial 2026

Rodrigo de Paul, tras despedirse del Mundial perdiendo contra España, se marchará de vacaciones antes de poner el foco en la nueva temporada con el Inter Miami. El ex del Atlético de Madrid, a sus 32 años, seguirá siendo una de las piezas claves de Lionel Scaloni, que volverá a ser una de las candidatas en los próximos e importantes torneos de selecciones que se presenten.

Todo parece indicar que Rodrigo de Paul, que habló tras ganar a Inglaterra, seguirá entrando en los planes de Scaloni. Sin embargo, el futuro del propio seleccionador de Argentina es una incógnita, ya que el propio entrenador dejó en duda su continuidad: "Hasta diciembre seguiré y después seguramente corte. Lo tengo que hablar con el presidente (Chiqui Tapia), pero seguramente la idea es relajar y parar un poco".