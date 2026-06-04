Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, alerta a la Selección española: "Los roles de favoritos no te sirven para nada"

El técnico español, con pasado en la Liga española en Sevilla y Real Madrid además de quedarse a las puertas del Mundial 2018 con España, busca ahora hacer historia con el combinado catarí

Julen Lopetegui estuvo a punto en 2018 de dirigir a la Selección española en el Mundial de Rusia 2018. La RFEF lo destituyó un día antes del comienzo de la cita mundialista y tras conocerse el acuerdo al que había llegado con el Real Madrid. Ahora Julen Lopetegui ha logrado llevar a Catar a su primer Mundial a través de una clasificación y no como en 2022 en el que era el país anfitrión. Julen Lopetegui pasó por los micrófonos de la Cadena SER para hablar en 'El Larguero' de Manu Carreño sobre su momento en Catar y también opinar sobre el nivel de la Selección española, a la que colgó sin dudar el cartel de favorito.

Julen Lopetegui apuesta por el favoritismo de la Selección española pero avisa a España

Julen Lopetegui elogió a Luis de la Fuente y su trabajo con la Selección española al tiempo que valoró al grupo de la Roja: "Luis (De la Fuente) lleva haciendo ya un trabajo extraordinario desde hace muchos años y consolidando ya a un grupo muy sólido, muy homogéneo y además con jugadores... con apariciones nuevas también potentes".

El que fuese entrenador en España de equipos como el Sevilla o el Real Madrid, puso el cartel de favorita a la Selección española aunque avisó de que este papel sirve de poco en un torneo como el Mundial: "Yo creo que lógicamente, dentro de los equipos que tienen alternativas de llegar a lo más alto está España sin ninguna duda y veremos. Luego los roles de favoritos no te sirven para nada y en una competición como esta en la que cualquier país te deja fuera, pero sí que evidentemente a nivel de condición, España tiene esa capacidad de poder ser considerado uno de los equipos favoritos".

La competitividad de la Selección española en torneos como la Eurocopa o el Mundial

Quiso Julen Lopetegui darle a España un favoritismo aún mayor teniendo en cuenta sus buenas actuaciones en torneos de este tipo con eliminatorias: "Al final si damos vueltas vamos a llegar al mismo sitio. Los equipos que se vienen a la cabeza son los mismos y luego dependerá de las circunstancias, de los detalles, de una competición de eliminatorias que cualquier mínimo detalle, siempre ha sido así en la historia, va a marcar la historia y veremos. Es verdad que en este tipo de competiciones, últimamente España ha competido muy bien. Tiene un equipo muy completo, con jugadores a pesar de no se... de tener una edad buena todavía, con mucha experiencia y eso es lo que importa de cara a esos momentos claves que van a llegar".

Preguntado Lopetegui sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en la convocatoria de España, el técnico de Catar lo vio lógico al haber cada vez menos jugadores españoles entre los titulares del cuadro blanco: "Pues no, porque hay muchos partidos en los que en el Real Madrid hay pocos españoles o ninguno sobre el campo. Al final es lógico, los seleccionadores van a intentar llevar a los jugadores que tienen un estado de forma más apropiado para una competición tan corta como esta. Es cierto que por la tendencia de los últimos años, cada vez han ido desapareciendo más jugadores españoles en el Real Madrid y lógicamente pues Luis tira de los jugadores españoles que es de los que puede tirar".

Lopetegui quiere que Catar disfrute del Mundial

Cuestionado Julen Lopetegui sobre su periplo con Catar para clasificarse para el Mundial, el técnico habló del triunfo ante Emiratos Árabes Unidos y asumió la superioridad de sus rivales en el grupo B con Bosnia, Canadá y Suiza como rivales: "Fue agónico, ante Emiratos, que era la favorita clara, habiéndonos ganado antes en la Liga regular, 5-0 y 1-3. Realmente era la clara favorita. Conseguimos en un partido, pues histórico y agónico, la clasificación y ahora pues lógicamente pues tratando de, dentro de la euforia normal que existe en el país, pero también intentando centrar esa euforia en la realidad nuestra. Y desde esa realidad ser capaces de construir nuestro relato. Al final nosotros entendemos que todos los equipos que han jugado con nosotros, cuando sale la bolita de Catar, pues lógicamente están mas que satisfechos y eso hay que aceptarlo. Desde ahí tenemos que ser capaces de construir nuestra nueva historia aquí en el Mundial y haber lo que somos capaces de hacer".

Por último, Julen Lopetegui apostó por marcar territorio con Catar tras clasificarse por primera vez para un Mundial por méritos deportivos: "El objetivo principal que nos mueve era estar aquí. Pero una vez que estamos aquí. Ir por ir es tontería, como diría José Mota. Ya que estamos aquí tenemos que tratar de disfrutar de esta experiencia pero intentando ser competitivos, intentando ser ambiciosos, dentro de nuestras circunstancias e intentando llegar lo más arriba posible. Al final es fútbol y entendemos la diferencia grande que hay con las otras tres selecciones pero insisto nadie nos ha regalado nada. Estamos aquí por derecho propio y ahora pues tenemos que ser capaces de marcar nuestro territorio y defender ese techo de la mejor manera que puede ser, que es compitiendo".