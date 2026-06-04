Convocatoria oficial de la Selección española para el partido ante Irak en Riazor

La RFEF ha ofrecido este jueves la lista de convocados y los dorsales de los pupilos de Luis de la Fuente en el último choque amistoso en territorio español antes de partir rumbo al Mundial. Aún le quedará a España un amistoso ante Perú el próximo 9 de junio

Este jueves a partir de las 21:00 horas, la Selección española de Luis de la Fuente se medirá a Irak en el primero de los dos amistosos que tiene previsto jugar España antes de su estreno en el Mundial el próximo 15 de junio ante Cabo Verde. La Selección española recibirá en Riazor a Irak y lo hará con la totalidad de los jugadores ya a las órdenes de Luis de la Fuente tras llegar varios de ellos más tarde por tener compromisos con sus clubes.

La Selección española disputará este jueves su último amistoso en territorio nacional ya que después de este choque pondrá rumbo a tierras americanas. En México, España se medirá a Perú el próximo 9 de junio en la que sí será la última prueba de los de Luis de la Fuente. Este jueves la RFEF ha ofrecido la lista de dorsales para el choque de este jueves ante Irak.

Convocatoria completa de la Selección española para el amistoso ante Irak

En la lista de dorsales de la Selección española también aparecen los nueve jugadores que son apoyo a la convocatoria principal de 26. Esta lista de jugadores compuesta por Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra, podrían contar con minutos este jueves teniendo en cuenta las ausencias por lesión y por decisión técnica.

La lista completa de la Selección española para medirse a Irak este jueves en Riazor es la siguiente: Leo Román, Marc Pubill, Grimando, Eric García, Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran, Gonzalo García, Gavi, Dani Olmo, Yeremy Pino, Pedro Porro, Joan García, Laporte, Álex Baena, Jon Martín, Sergio Gómez, Marc Bernal, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Beñat Turrientes, Cubarsí, Unai Simón, Jesús Rodríguez y Borja Iglesias.

Instante de uno de los últimos entrenamientos de España

Importantes ausencias en la convocatoria de la Selección española de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ha dejado fuera de esta convocatoria hasta a 9 jugadores que entre lesiones y decisiones técnicas no se podrán dejar ver este jueves en Riazor. Destacan las bajas de Nico Williams y Lamine Yamal, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y a quienes el propio Luis de la Fuente apostó porque estuviesen en el estreno mundialista ante Cabo Verde. Además, Cucurella, Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián, Oyarzabal y Víctor Muñoz tampoco estarán este jueves ante Irak.

Las dudas con el césped de Riazor en la Selección española tras la celebración del Deportivo de La Coruña

Hace pocos días, el Deportivo de La Coruña celebró en Riazor el ansiado ascenso a Primera. En estas celebraciones y tras el pitido final de su último partido en Liga, la afición coruñesa saltó al césped de Riazor y ocasionó varios desperfectos.

En una de las últimas intervenciones de Luis de la Fuente, el técnico de la Selección española fue cuestionado sobre el estado del césped y transmitió que se estaba trabajando para que todo estuviese en las mejores condiciones posibles: "La noticia que tenemos es que se está trabajando muchísimo y que el césped estará en las mejores condiciones, que es lo importante. Hay algún desperfecto en el estadio, la gente igual está menos cómoda, pero lo más importante es que el césped esté en buenas condiciones por seguridad y para dar un buen espectáculo", apunto en La SER el seleccionador español.