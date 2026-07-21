El Villarreal presume de sus campeones del mundo: Miralcamp, origen de Rodri, Baena y Yeremy Pino

La entidad grogueta se sumó a las celebraciones por la conquista del Mundial sacando pecho de una cantera que vuelve a demostrar su gran capacidad para formar a futbolistas de élite; los tres ex se convierten en los primeros futbolistas formados en el club que conquistan una Copa del Mundo

La segunda estrella de España continúa sumando reacciones con el paso de las horas. El Villarreal CF no tardó en sumarse a las celebraciones por la conquista del Mundial presumiendo abiertamente de una cantera que vuelve a demostrar su enorme capacidad para formar futbolistas de impacto: Rodrigo Hernández, Álex Baena y Yeremy Pino, tres jugadores que crecieron en Miralcamp antes de emprender sus respectivos caminos en otros clubes, levantaron la segunda Copa del Mundo de España y se convirtieron en los primeros futbolistas formados en la cantera amarilla que conquistan un Mundial.

Joan Capdevila sigue siendo el único futbolista español que ha conquistado el gran título defendiendo la camiseta del Villarreal. Lo hizo en 2010, siendo el representante groguet de la primera estrella. El Villarreal también ha tenido a dos argentinos campeones del mundo, Juan Foyth y Gerónimo Rulli, ambos campeones en Qatar 2022. También ha habido otros ganadores en plantilla que levantaron el trofeo antes de fichar por el club como Pepe Reina y Raúl Albiol (Sudáfrica 2010).

Miralcamp alcanza una dimensión histórica

En esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, la entidad castellonense quiso felicitar públicamente a los tres internacionales a través de sus canales oficiales, recordando que los tres dieron sus primeros pasos como futbolistas de alto nivel en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Aunque ninguno pertenece ya a la disciplina amarilla, todos mantienen un vínculo especial con el Villarreal, un club que fue decisivo en su crecimiento deportivo y personal.

La imagen de Rodri Hernández, Álex Baena y Yeremy Pino celebrando el título mundial supone un hito sin precedentes para la entidad castellonense. Es para sacar pecho. Nunca antes tres futbolistas formados en la cantera habían conquistado el campeonato del mundo absoluto con España. Es la confirmación de un modelo de cantera que durante años ha convertido al Villarreal en una de las grandes fábricas de talento del fútbol español.

La apuesta iniciada hace décadas por Fernando Roig y el recordado José Manuel Llaneza continúa dando frutos hasta el punto de que el 'Submarino' puede vanagloriarse ahora de haber puesto su grano de arena a la hora escribir una de las páginas más importantes de la historia del fútbol español.

Rodri, juvenil amarillo, Balón de Oro del Mundial

El caso de Rodrigo Hernández representa una de las historias más especiales de la cantera amarilla. El centrocampista madrileño aterrizó en el Villarreal en edad juvenil y encontró en Miralcamp el lugar perfecto para completar su formación antes de debutar con el primer equipo.

Quienes coincidieron con él durante aquellos años recuerdan a un futbolista educado, trabajador y con una madurez poco habitual para su edad. Incluso llegó a plantearse abandonar el fútbol cuando apenas tuvo protagonismo en sus primeros meses en el club, pero finalmente perseveró hasta convertirse en uno de los mejores centrocampistas del planeta.

Su evolución fue meteórica. Debutó con el primer equipo, dio el salto posteriormente al Atlético de Madrid y acabó convirtiéndose en una leyenda del Manchester City. Paralelamente, nunca descuidó su formación académica y estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I mientras desarrollaba su carrera deportiva. Ahora, además de levantar el Mundial como capitán de España, fue reconocido como el mejor jugador del torneo.

Baena y Yeremy, dos referentes de la cantera

Por su parte, tanto Álex Baena como Yeremy Pino representan mejor que nadie el éxito del trabajo desarrollado desde las categorías inferiores del Villarreal.

Baena llegó siendo un niño y fue quemando etapas hasta convertirse en uno de los futbolistas más determinantes que han salido de Miralcamp en los últimos años. Su crecimiento le permitió asentarse en la élite y convertirse en un habitual para Luis de la Fuente, con quien ya suma una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y ahora también un Mundial, un triplete que le convierte en el único en el mundo que lo ha conseguido de forma consecutiva.

El recorrido de Yeremy tampoco se entiende sin el Villarreal. El extremo canario aterrizó en la cantera siendo cadete y muy pronto llamó la atención por su desequilibrio y personalidad. Debutó muy joven con el primer equipo y terminó consolidándose antes de iniciar una nueva etapa lejos de La Cerámica. Aunque una lesión le impidió participar más activamente en las rondas finales del campeonato, fue una pieza importante dentro del vestuario de la selección durante todo el torneo.

Un legado que trasciende al Villarreal

El éxito de los tres refuerza el prestigio internacional de la cantera amarilla. El éxito de Rodri, Baena y Pino se convierte en la mejor carta de presentación posible para un modelo que prioriza la formación integral del futbolista y que año tras año continúa produciendo talento para la élite.

Además, entre los campeones del mundo aparece otro nombre con pasado groguet. Borja Iglesias también pasó por Miralcamp durante su etapa de formación, aunque no llegó a debutar ni con el primer equipo ni con el filial antes de continuar su carrera lejos de Vila-real.