La campaña de abonos entra en su fase decisiva con el inicio de las reubicaciones

Las primeras horas de la jornada dejaron largas colas en las taquillas del estadio, reflejo de la ilusión que ha despertado una temporada marcada por el regreso a la Champions League y el estreno de Iñigo Pérez al frente del banquillo amarillo

La campaña de abonos del Villarreal CF da un paso más y afronta desde este lunes uno de los momentos más importantes del verano. Tras cerrarse el plazo de renovaciones generales, el club ha iniciado el proceso de reubicación para los abonados cuyas localidades se han visto afectadas por las obras del Estadio de la Cerámica, una fase que ha despertado una enorme expectación entre la afición amarilla.

Desde primera hora de la mañana, decenas de seguidores se han acercado a las taquillas del estadio para escoger un nuevo asiento de cara a la temporada 2026/2027. El regreso de la Champions League y la ilusión que ha generado el nuevo proyecto liderado por Iñigo Pérez han contribuido a que la campaña avance a buen ritmo, según las sensaciones transmitidas por el propio club.

Colas desde primera hora para elegir asiento

La apertura del proceso de reubicación, fijada para las 10:00 horas, dejó imágenes de largas colas en los alrededores del Estadio de la Cerámica. Incluso durante la tarde del domingo algunos aficionados ya esperaban en las inmediaciones del recinto con sillas para tratar de asegurarse una buena posición antes del inicio de la jornada.

Aunque el Villarreal ha organizado la atención mediante un sistema de cita previa, priorizando la antigüedad de los abonados, la elevada afluencia provocó esperas durante buena parte de la mañana. Muchos seguidores prefirieron acudir personalmente para comprobar las localidades disponibles, resolver dudas sobre la visibilidad o intentar mantenerse cerca de familiares y amigos, algo especialmente importante para quienes llevan años compartiendo grada.

No se trata de una renovación cualquiera. Las obras de remodelación del estadio han obligado a eliminar o modificar diferentes sectores del campo, por lo que numerosos abonados deben despedirse del asiento que han ocupado durante varias temporadas y elegir una nueva ubicación dentro de las plazas disponibles.

Un calendario marcado por las obras de La Cerámica

Esta fase de reubicación permanecerá abierta hasta el jueves 23 de julio. A continuación, del 24 al 27 de julio, llegará el turno de los abonados cuya localidad haya cambiado de categoría, así como de los socios ubicados en la Tribuna Impar Central y Lateral, zonas afectadas por la creación de nuevos espacios 'Hospitality'.

Posteriormente, los días 28 y 29 de julio, el club permitirá realizar cambios de ubicación al resto de abonados generales, siempre en función de los asientos que continúen libres. La campaña concluirá el próximo 3 de agosto con la apertura del plazo para nuevas altas y para aquellas renovaciones que no se hayan formalizado dentro del periodo establecido, siempre que exista disponibilidad.

Las actuaciones que se están llevando a cabo en La Cerámica no solo han modificado la distribución de varias gradas, sino que también buscan mejorar los accesos, la circulación interior y los servicios destinados a los aficionados.

Dos modalidades de abono para la nueva temporada

El Villarreal mantiene para este curso las dos modalidades de carnet ya implantadas en campañas anteriores. Por un lado, el 'Abono LaLiga', que incluye todos los encuentros ligueros del primer equipo en La Cerámica, además de los partidos del Villarreal B, el resto de equipos de la cantera grogueta y el Villarreal Femenino como locales en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La segunda opción es el 'Abono Champions', una modalidad más completa que, además de todos lo que ofrece el 'Abono LaLiga', incorpora los encuentros de la fase liga de la Liga de Campeones y todos los compromisos de la Copa del Rey que dispute el equipo amarillo como local.

La ilusión vuelve a dispararse

La respuesta de la afición está siendo una de las notas más positivas de la campaña. El regreso del Villarreal a la máxima competición continental, unido al estreno de Iñigo Pérez en el banquillo y a la recta final de las obras del estadio, ha devuelto la ilusión a una masa social que quiere volver a convertir La Cerámica en un fortín.

Eso sí, el estreno liguero como local todavía deberá esperar. El conjunto amarillo disputará sus tres primeras jornadas del campeonato lejos de casa, precisamente para terminar de adecuar su estadio y finalizar las obras, visitando al Racing de Santander, Atlético de Madrid y Alavés en el arranque de campeonato. Si los plazos previstos se cumplen, el reencuentro entre el equipo y su afición en La Cerámica llegará en la cuarta jornada, frente al Deportivo de La Coruña, ya con un estadio prácticamente listo para recibir de nuevo las grandes noches europeas.