La remodelación de La Cerámica, en marcha: un edificio anexo y obras internas con nuevos vomitorios

El Villarreal ha iniciado los trabajos que podrían afectar puntualmente en la distribución de algunas localidades dentro del estadio

El estadio de La Cerámica sigue transformándose como lo ha hecho en años anteriores y el Villarreal ha dado a conocer algunos detalles de las obras que han arrancado en este verano. Unas obras que se producen tanto al exterior como al interior del recinto y que podría afectar a la ubicación de algunos socios de cara la campaña 26/27, en al que nuevamente jugará la Champions League.

El Villarreal ha explicado que las obras en el estadio de La Cerámica que se iniciaron permitirán avanzar en distintos aspectos clave como la mejora de los accesos y la optimización de los servicios con la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución que mejorarán considerablemente la circulación y la seguridad de los aficionados.

El nuevo edificio exterior será anexo al Fondo Norte con Tribuna

Otro de los detalles de estas obras tiene que ver con la construcción de un edificio exterior del campo, que albergará los nuevos vestuarios. Será anexo al Fondo Norte con Tribuna y en él se crearán nuevos espacios para uso deportivo, zonas de aparcamiento y que, además, contribuirán a ofrecer una mejor experiencia en los días de partido y todo tipo de eventos.

La actuación en las obras del estadio se enmarcan en las obras que viene realizando el Villarreal desde el año 2023, año del centenario del club, para ir mejorando y según relata el club castellonense convertir a La Cerámica en uno de los recintos de referencia del fútbol español por su cercanía y conexión con el entorno, su modernidad y la diversidad de espacios y experiencias que ofrece.

Las obras podrían afectar a la ubicación de algunas localidades y abonados en La Cerámica

Las obras en el estadio pueden implicar ajustes puntuales en la distribución de algunas localidades del campo. El Villarreal, cuando se presente la campaña de abonos de esta temporada, dará a conocer toda la información detallada sobre la reordenación del estadio y se comunicará a cada afectado su situación.

El club también ha señalado que en este caso de afectaciones a los socios pondrá a disposición de los abonados distintas alternativas para que puedan elegir la mejor opción, siempre con la idea de buscar la mejor solución que se adapte a sus preferencias y a su comodidad.

La Cerámica vivirá un nuevo año de Champions League con el Villarreal

El estadio de La Cerámica acogerá nuevamente partidos de la Champions League, después de que por segundo año consecutivo lograra la clasificación un equipo que acabó tercero. Eso sí buscará realizar un mejor papel, ya que el cuadro castellonense no pasó el pasado curso de la fase de liguilla.

En su estadio, el Villarreal empató ante la Juventus (2-2), perdió frente al Manchester City (0-2), así como ante el Copenhage (2-3) y el Ajax (1-2). Partidos ante algunos rivales de nivel pero que le impidieron avanzar en una competición tan potente en la que tampoco fuera de casa los números permitieron el pase de ronda.

Lo hará, además, con el cambio en el banquillo. Con la salida de Marcelino García Toral, el club castellonense ha apostado por Iñigo Pérez, exentrenador del Rayo Vallecano.