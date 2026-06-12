La gran revolución amarilla: al menos siete salidas con una o dos ventas millonarias

El club trabaja en una gran renovación de su plantilla con varias bajas ya confirmadas y la posibilidad de cerrar al menos un gran traspaso en este mercado; la columna vertebral del equipo está blindada con contratos largos, pero el Mundial será clave en un verano en el que se redefinirá el proyecto; Carlos Romero es el único fichaje hasta ahora

El Villarreal CF ya ha activado la planificación de la temporada 2026/2027. Con Iñigo Pérez al frente del nuevo proyecto y trabajando simultáneamente en varias carpetas, con el regreso a la Champions League en el horizonte, la entidad amarilla trabaja desde hace semanas en una profunda reestructuración de plantilla que ya deja varias salidas confirmadas y que apunta a traer todavía muchos más movimientos durante un verano marcado inevitablemente por el Mundial.

El club arrancará la pretemporada el próximo 9 de julio en la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza -los jugadores están citados tres días antes para los controles médicos pertinentes-, y a la vuelta se encontrarán un contexto muy distinto al del día de la despedida de la temporada. Hasta cinco futbolistas tienen ya cerrada su marcha y la sensación es que la plantilla todavía sufrirá más cambios, especialmente si llega una gran oferta por alguno de los jugadores con mayor mercado internacional.

Cinco salidas definidas

Las primeras bajas ya están decididas. Dani Parejo, Alfonso Pedraza y Alfon González no continuarán en el Villarreal la próxima temporada. A ellos se unirán muy probablemente Thomas Partey y Rafa Marín, dos situaciones que el club da prácticamente por cerradas.

En el caso de Parejo, el centrocampista ha terminado su contrato y ya ha puesto fin a su etapa en La Cerámica después de haberse convertido en uno de los grandes referentes del proyecto en los últimos años. El mediocampista de Coslada, además, libera una de las fichas importantes de la plantilla. Ahora busca nuevo destino, con el Valencia CF como posible opción, aunque el club de Mestalla le ha cerrado la puerta.

También ha dicho adiós Pedraza, que se marchó de vacaciones sabiendo que su siguiente destino será Roma puesto que jugará los próximos años en la Lazio. El lateral cordobés ha puesto fin así a una larga etapa como amarillo tras haber sido uno de los jugadores más importantes del club durante las últimas temporadas.

Alfon, tras su cesión durante la segunda mitad de la temporada en La Cerámica, regresa al Sevilla FC puesto que el club amarillo ya ha comunicado que no ejecutará la cláusula de siete millones de euros ni tratarán de negociar para hacerse con los servicios a título definitivo del jugador.

La situación de Thomas Partey también parece definida. El centrocampista ghanés aterrizó hace un año como agente libre y firmó únicamente hasta junio de 2026. Su elevado salario, su poca conexión con la grada y la idea de rejuvenecer determinadas posiciones le empujan hacia una despedida que ya está materializada en la práctica puesto que el jugador se marchó a Estados Unidos para disputar el Mundial con Ghana y ya no volverá a Vila-real.

Por su parte, Rafa Marín regresará previsiblemente al Nápoles una vez finalice su cesión. Su futuro está un poco más en el aire ya que tiene otros pretendientes, pero no estará en La Cerámica pese a que el Villarreal mantiene una opción de compra de 15 millones de euros. En Italia consideran al central sevillano una pieza importante para el futuro del proyecto napolitano.

El Villarreal espera más movimientos

La sensación dentro del club es que estas cinco bajas son sólo el principio. El Villarreal viene de un mercado muy agresivo el pasado verano, cuando invirtió más de 100 millones de euros en incorporaciones, y ahora necesita equilibrar cuentas y ajustar masa salarial.

La entidad castellonense manejó durante la pasada temporada un límite salarial superior a los 173 millones de euros y considera necesario contener parte del gasto tras una campaña marcada por grandes inversiones. Ahí aparece el nombre de Pape Gueye. El internacional senegalés, uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla, tiene muchísimo mercado y en el club son conscientes de que podrían llegar ofertas muy importantes después del Mundial. La previsión apunta a una gran venta por más de 40 millones de euros.

El centrocampista africano firmó una gran temporada formando pareja habitual en el doble pivote junto a Santi Comesaña y su crecimiento no ha pasado desapercibido en Europa. En La Cerámica saben que un traspaso esa cantidad será muy difícil de rechazar.

Tampoco se descarta hacer caja con Pau Navarro, pretendido por la Juventus. Se espera una oferta que ascenderá hasta los 25 millones de euros. Evidentemente, si llega, habrá que sentarse a escuchar.

Una plantilla blindada

Ahora bien, el Villarreal afronta esta reconstrucción desde una posición de fuerza. El club ha conseguido blindar a gran parte de su plantilla con contratos largos, evitando así la necesidad de vender de manera urgente. De hecho, sólo Gerard Moreno y Sergi Cardona entrarán este próximo curso en su último año de contrato. El resto de futbolistas importantes tienen vinculaciones de larga duración.

Especialmente llamativos son los casos de Renato Veiga y Alex Freeman, ambos firmados hasta 2032. También destacan contratos como el de Mikautadze hasta 2031 o los de Logan Costa, Mouriño, Pau Navarro, Buchanan y Oluwaseyi, todos ellos hasta 2030.

En ataque, el club también tiene asegurada la continuidad de piezas clave como Ayoze, Nicolas Pépé o Moleiro, quienes finalizan en 2030. En defensa, Juan Foyth y Kambwala todavía tienen contrato hasta 2029, mientras que en la portería, tanto Luiz Júnior como Arnau Tenas, cuentan todavía con muchos años de contrato por delante (hasta 2030 y 2029, respectivamente). El tercer portero, Diego Conde, apunta también a salir.

Primeros movimientos del nuevo proyecto

Con el fichaje de Iñigo Pérez para el banquillo, el primer movimiento en la plantilla ha sido el regreso confirmado de Carlos Romero tras su gran cesión en el Espanyol. El lateral valenciano ha renovado hasta 2031 y ocupará una posición importante dentro del nuevo proyecto amarillo.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en más incorporaciones para compensar las salidas y mantener el nivel competitivo de una plantilla que volverá a disputar la Champions League.

Sobre la mesa, multitud de nombres: Luis Milla, Guido Rodríguez, Vladyslav Vanat, Aleix García, Carlos Espí, Antonio Blanco, Jefferson Lerma, Franco Mastantuono, Lovro Majer, Max Aarons, Jacques Ekomié, David Affengruber o Nail Umyarov, entre otros.

Del mismo modo, tampoco se puede perder de vista a los chicos del filial. jugadores como Carlos Macià, Dani Budesca, Dani Requena, Alassane Diatta, Lautaro Spatz, Hugo López o Nizar serán evaluados por el nuevo técnico en la próxima pretemporada y alguno de ellos dará el salto al primer equipo. Otros se quedarán en el B y alguno también tendrá que buscar minutos en equipos de Primera o Segunda División.