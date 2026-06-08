La Juventus prepara 25 millones por Pau Navarro si concreta una gran venta

La 'Vechia Signora' estaría dispuesta a superar con creces las pretensiones económicas del Villarreal para hacerse con los servicios del joven central de La Vilavella; el club amarillo no tiene prisa por vender pero vería colmadas sus exigencias iniciales y estaría obligado, cuanto menos, a sentarse a escuchar

La Juventus sigue muy pendiente de la evolución de Pau Navarro y ya empieza a poner cifras sobre la mesa. El central del Villarreal CF se ha convertido en uno de los objetivos que maneja la dirección deportiva bianconera para reforzar una defensa que sufrirá cambios importantes este verano y, según apuntan desde Italia, el club turinés estaría dispuesto a invertir hasta 25 millones de euros en la operación si antes logra cerrar una venta de peso en su retaguardia.

El interés de la 'Vecchia Signora' no es nuevo, aunque parece haber dado un paso hacia delante en las últimas horas. Pau Navarro lleva meses acumulando informes positivos y su nombre figura entre los candidatos que más gustan en Turín para rejuvenecer una línea defensiva que afronta una profunda reconstrucción.

La noticia llega apenas unos días después de que trascendiera que la Juventus ya seguía muy de cerca al futbolista amarillo. Ahora, las informaciones procedentes del entorno del club italiano apuntan incluso a una cifra concreta que podría superar incluso las primeras expectativas del Villarreal en el mercado.

Una operación condicionada a una venta

Ahora bien, la Juventus no tiene vía libre para lanzarse inmediatamente a por el central castellonense. La entidad italiana necesita primero generar espacio económico y deportivo dentro de su plantilla.

Según diversas fuentes especializadas en fichajes, entre ellas Ekrem Konur, experto en transferencias internacionales de futbolistas, la posible salida de alguno de los actuales defensores del conjunto bianconero sería la llave para activar definitivamente la operación. Nombres como Bremer o Lloyd Kelly aparecen en las quinielas de posibles salidas, lo cual permitiría liberar recursos para acometer la llegada de un nuevo central. En ese contexto, Pau Navarro aparece como una de las opciones mejor posicionadas dentro de la lista de objetivos juventinos.

La estrategia encaja perfectamente con la política que pretende desarrollar el club italiano, más enfocada en captar talento joven con recorrido que en realizar grandes inversiones por futbolistas plenamente consolidados.

El Villarreal no tiene prisa por vender

Mientras tanto, en La Cerámica mantienen una total tranquilidad. El Villarreal considera a Pau Navarro una pieza estratégica de presente y, sobre todo, de futuro. Su reciente renovación hasta 2030 fue una muestra inequívoca de la confianza que existe en torno a uno de los mayores talentos surgidos de la cantera amarilla en los últimos años.

El discurso desde la entidad castellonense es que no contemplan desprenderse fácilmente de un jugador llamado a marcar una época. De hecho, hace apenas unos días ya trascendió que el Villarreal valoraba al futbolista en una horquilla situada entre los 15 y los 20 millones de euros, una cantidad que ahora podría verse superada si la Juventus decide elevar su apuesta hasta los 25 millones.

En el club son igualmente conscientes de que el mercado tiene sus propias reglas y que una oferta de semejante magnitud obligaría, como mínimo, a sentarse a escuchar.

De la cantera al escaparate europeo

La progresión de Pau Navarro explica perfectamente el creciente interés que despierta en el continente. Formado en la cantera grogueta desde niño, el defensa ha ido superando etapas hasta convertirse en una realidad del primer equipo. Si la pasada temporada ya dejó destellos importantes, durante el último curso ha terminado de consolidarse como una alternativa plenamente fiable en la élite.

Sus 27 partidos oficiales reflejan la confianza que ha ido ganando dentro de la plantilla y también la capacidad que ha mostrado para competir en escenarios de máxima exigencia. Además de su rendimiento defensivo, uno de los aspectos que más valoran los ojeadores es su polivalencia. Aunque su posición natural se encuentra en el centro de la defensa, también puede actuar con solvencia en el lateral derecho, una característica especialmente apreciada por los grandes clubes europeos.

Un verano que será largo

El interés de la Juventus confirma una tendencia que viene repitiéndose en los últimos mercados. Pau Navarro ya no es únicamente una promesa del Villarreal, sino uno de los jóvenes defensores españoles con mayor proyección. A sus 21 años reúne prácticamente todos los ingredientes que buscan los grandes clubes: juventud, experiencia en la élite, margen de crecimiento y capacidad para desempeñar diferentes funciones sobre el terreno de juego.

Por ahora no existe ninguna oferta formal sobre la mesa, pero el seguimiento es real, constante y no es el único. El Atlético de Madrid también le tiene en cuenta y en Turín lo consideran una inversión de futuro muy atractiva. En Villarreal lo ven como uno de los pilares del proyecto.