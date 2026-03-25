El Atlético de Madrid se fija en el Villarreal para rejuvenecer su defensa

El club colchonero ya trabaja pensando en la próxima campaña y entre sus objetivos está renovar el eje de una zaga en la que existen dudas con varios de sus componentes. Gusta mucho Pau Navarro, aunque de momento solo se trata de un seguimiento

El Atlético de Madrid se juega mucho en esta recta final de temporada, con la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte y una ilusionante eliminatoria de Champions frente al FC Barcelona en cuartos. Pero, irremediablemente, en las oficinas del Metropolitano también se trabaja de cara a la próxima campaña con varios objetivos en mente.

La idea de Mateu Alemany, director de fútbol rojiblanco, es dejar atado cuanto antes el fichaje de Ederson, que ya fue su primera opción para apuntalar el centro del campo en enero, y al que ahora sí podría dejar salir a la Atalanta. Además, otra de las prioridades, por una mera cuestión numérica, se sitúa en el lateral izquierdo, siendo varios los nombres en una agenda en la que sobresale Carlos Romero, que regresará al Villarreal tras su cesión en el Espanyol.

Lenglet, Giménez y Le Normand, en el punto de mira

Pero, además, también se planea una renovación en el eje de la zaga. Principalmente, por las dudas que ofrecen algunas de sus actuales piezas. Es el caso de Lenglet, que está teniendo un papel discreto en los planes de Diego Simeone, o José María Giménez, en torno al cual crece la sensación de que podría estar viviendo sus últimos meses como colchonero. El uruguayo ya no tiene el protagonismo de antaño, pero sí un importante salario, y se le buscará una salida beneficiosa para todas las partes, con el Milan ya atento.

Además, con Hancko y Marc Pubill instalados como fijos en el once, tampoco Le Normand está ofreciendo todo lo que se espera de él, perdiendo por ello su sitio en la selección española. Un circunstancia más para respaldar la decisión de rastrear el mercado en busca de centrales, preferiblemente jóvenes y polivalentes, siguiendo el buen ejemplo de la contratación del citado Marc Pubill, convertido en una de las revelaciones de la temporada.

Pau Navarro se suma a Mario Gila

Así, ya suena Mario Gila, de la Lazio, pero según el diario As, uno de los que más gusta es Pau Navarro, que a sus 20 años está creciendo a pasos agigantados en el Villarreal tras surgir de su propia cantera. Al igual que ex de la UD Almería, además, el internacional sub 20 comenzó como lateral derecho, pero ha sido de central como se ha consolidado en el once de Marcelino.

Los números de Pau Navarro en el Villarreal

Ya la pasada campaña disputó 19 encuentros y en la presente suma 21, para un total de 1.715 minutos. Comenzó el curso como suplente, pero aprovechando la lesión de Juan Foyth se ha hecho con un sitio en el eje, partiendo como titular en las ocho últimas jornadas de LaLiga, en las que solo se ha perdido un cuarto de hora.

También lo siguen en la Premier League

Su gran rendimiento, unido a su juventud, hacen que haya más equipos atentos, también en la poderosa Premier League. De momento, desde el Atlético de Madrid se han limitado a monitorizarlo, sin pasar a la acción, pero existe la sensación de que podría encajar perfectamente en la idea del 'Cholo'. Aunque el Villarreal, que lo tiene atado hasta 2030, en ningún caso pondrá fácil su salida. Además, de exigir un elevado traspaso, en el club rojiblanco entienden que hay otras demarcaciones más preferentes a la hora de realizar un gran desembolso económico.