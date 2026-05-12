Ocho canteranos suplen las ocho bajas del Atlético de Madrid para El Sadar

La convocatoria del equipo colchonero cuenta con siete ausencias por lesión y una por sanción para el enfrentamiento de este martes contra Osasuna en Pamplona

El Atlético de Madrid ha ofrecido la lista de convocados para el partido que le enfrenta este martes a Osasuna en El Sadar (21.30 horas). Son 23 futbolistas los citados por Diego Pablo Simeone para el duelo. Destacan las ocho bajas que acumulan los colchoneros, suplidas por amplia lista de canteranos.

Así son baja por diferentes lesiones José María Giménez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Guliano Simeone, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Nico González. A ellos hay que sumar Álex Baena, quien vio la quinta amarilla en el choque contra el Celta de Vigo y tendrá que cumplir sanción contra Osasuna en esta jornada 36.

Los canteranos que viajan

Precisamente son ocho los canteranos que aparecen en la convocatoria. Viajan a Pamplona Rayene, Esquivel, J. Boñar, Julio Díaz, Iker Luque, Puric, Morcillo y Miguel Cubo. Muchos de ellos ya han jugado con el primer equipo en los últimos partidos donde Simeone optó por rotaciones, en algunos casos inclusos han marcado como Iker Luque o Miguel Cubo.

Precisamente de de los canteranos habló Simeone en la rueda de prensa previa que ofreció este martes. "Buscaremos como siempre hacer el mejor equipo posible para ganar y seguro que también participarán chicos como vienen haciendo por las bajas. Ojalá que puedan seguir aprovechando la ocasión tan linda de jugar con el primer equipo", comentaba acerca de los más jóvenes.

Así la lista completa de convocados del Atlético de Madrid para enfrentarse a Osasuna es la siguiente: Musso, Ruggeri, Mendoza, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Oblak, Marcos Llorente, Lenglet, Hancko, Marc Pubill, Obed Vargas, Lookman, Le Normand, Rayene, Esquivel, J. Boñar, Julio Díaz, Iker Luque, Puric, Morcillo y Miguel Cubo.

El complicado reto de quedar tercero

El Atlético de Madrid disputa en Pamplona el primero de los tres partidos que le restan para finalizar el campeonato. Tras jugar contra Osasuna, a los colchoneros les resta recibir al Girona y visitar al Villarreal. Precisamente contra los castellonenses tiene el reto que le queda por delante, que no es otro que intentar quedar tercero. Parte con una desventaja de 7 puntos a descontar de 9 en juego.

"Hay una mínima posibilidad si lo hacemos bien en estas tres fechas y el Villarreal pierde de llegar con opciones en la última jornada de ir allí a jugarnos la oportunidad de ser terceros, es el único objetivo real", recordaba Simeone sobre este asunto en la rueda de prensa de este martes previa al partido que le lleva a enfrentarse a Osasuna en El Sadar.