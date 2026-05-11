La Cerámica cerrará el curso futbolístico en Primera en el día del adiós de Marcelino

LaLiga publica los horarios de la última jornada y decide mover el Villarreal-Atlético de Madrid al domingo 24 de mayo a las 21:00 horas, un día después que el resto de partidos; ambos equipos echarán el telón del campeonato en una noche de lo más emotiva con el adiós de Marcelino y Griezmann

El cierre del curso ya tiene fecha y hora. Se da la curiosidad de que el Villarreal-Atlético será el último partido de LaLiga. El conjunto castellonense echará el telón de la temporada regular 25/26 con un partido en el que probablemente no se jugará nada ante los colchoneros puesto que el tercer puesto debería estar ya decidido entonces.

Un desenlace fuera del guion habitual que convierte La Cerámica en el gran escenario final del campeonato en el día de la despedida de Marcelino García Toral. En el bando colchonero, será el último partido de Antoine Griezmann en Europa antes de su marcha a la MLS.

LaLiga confirma los horarios

LaLiga ha confirmado los horarios de la jornada 38 y, como es tradición, la mayoría de encuentros se disputarán en horario unificado el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas. Sin embargo, se ha hecho una excepción con el duelo entre Villarreal y Atlético, que se jugará un día después, el domingo 24 de mayo a las 21:00 horas.

No es un detalle menor. La decisión responde a la posibilidad de que ambos equipos lleguen sin objetivos clasificatorios en juego, lo que permite desmarcar su partido del carrusel unificado. Pero, más allá de lo competitivo, ese cambio dibuja un escenario perfecto para algo que va mucho más allá de los puntos: el homenaje a Marcelino García Toral.

El adiós de Marcelino, en el centro de todo

El Villarreal lleva semanas preparando una despedida a la altura de su técnico. Y ese último partido, ahora confirmado en solitario, será el momento elegido para rendir tributo a una figura clave en la historia reciente del club.

Se espera una noche cargada de simbolismo y no solo porque se cerrará la temporada y se celebrará la clasificación amarilla para Champions. También se pondrá punto final a la segunda etapa de Marcelino en el banquillo. Una etapa que, más allá de las diferencias surgidas en su recta final, ha devuelto al equipo a la élite y lo ha consolidado como aspirante habitual a Europa.

La entidad ya ha dejado claro que quiere una salida elegante, con reconocimiento público y el respaldo de la afición. La Cerámica se vestirá de gala para agradecer a su entrenador más longevo y exitoso en términos de victorias en un cierre liguero que mezclará emoción, memoria y celebración.

Una fiesta completa en La Cerámica

El Villarreal llegará a esa última jornada con la clasificación para la Champions League en el bolsillo, lo que convierte el partido en una auténtica fiesta. Sin la presión del resultado, todas las miradas se centran en el homenaje, con agradecimiento colectivo en una despedida que pretende estar a la altura de los méritos del técnico asturiano.

Marcelino cerrará su etapa como el entrenador con más partidos en la historia del club, rozando los 300 encuentros oficiales y con cifras que hablan por sí solas puesto que todavía aspira a hacerlo con 150 victorias y un impacto directo en algunos de los mayores logros del ‘Submarino’. Entre ellos, el haber devuelto al equipo a la Champions y haberlo mantenido en la zona alta con regularidad.

Un final fuera del guion

El hecho de que el partido se dispute el domingo añade un componente diferencial. Mientras el resto de equipos estarán pendientes de sus objetivos el sábado, La Cerámica acaparará toda la atención al día siguiente. Eso sí, desde la propia patronal se advierte que los horarios podrían sufrir ajustes si en las dos jornadas previas cambian los escenarios clasificatorios. Aun así, todo apunta a que el Villarreal-Atlético mantendrá ese carácter especial y diferenciado.

Más que un partido

"El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica. Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", reza la nota en la que el club hizo público el adiós del míster de Villaviciosa.

Será una puesta en escena del agradecimiento y el cariño que el club pretende transmitir. Una mezcla de celebración y reconocimiento. De presente y pasado. De un proyecto que sigue avanzando, pero que no olvida quién ha sido una parte clave en su camino. El Atlético de Madrid actuará por tanto como invitado en una jornada que estará marcada por el sentimiento, aunque todavía se desconocen los detalles que está preparando la entidad para esta emotiva noche.