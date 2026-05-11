LaLiga unifica la jornada 38: el descenso y Europa se decidirán a la misma hora

La última fecha se jugará casi íntegra el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas, con Girona - Elche, Celta - Sevilla y Betis - Levante como duelos clave

La jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26 ya tiene horarios confirmados. LaLiga ha anunciado que la última fecha del campeonato se disputará casi por completo en horario unificado el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas.

La única excepción será el Villarreal - Atlético de Madrid, programado para el domingo 24 de mayo a las 21:00. El resto de partidos quedará concentrado en una noche que puede ser dramática por la permanencia y decisiva para las plazas europeas.

LaLiga confirma una jornada 38 casi unificada para decidir el campeonato

El título ya tiene dueño. El FC Barcelona se proclamó campeón tras ganar al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, pero LaLiga todavía guarda varios frentes abiertos antes de cerrar la temporada.

La patronal ha decidido unificar nueve de los diez partidos de la última jornada, una medida habitual cuando hay objetivos cruzados y equipos implicados en luchas comunes. El objetivo es evitar ventajas competitivas y que todos los clubes que se juegan algo compitan con la misma información.

Girona - Elche y Celta - Sevilla pueden marcar la permanencia en LaLiga

La batalla por el descenso se presenta como el gran foco de la jornada 38. Hasta nueve equipos aparecen separados por un margen muy reducido, lo que convierte cada gol en cualquier estadio en una noticia capaz de cambiar la clasificación en tiempo real.

Uno de los partidos más potentes será el Girona - Elche. Ambos equipos han vivido una temporada marcada por altibajos y pueden llegar a la última fecha con la permanencia todavía en juego. Si eso ocurre, Montilivi se convertirá en uno de los escenarios principales de la noche.

También destaca el Celta - Sevilla en Balaídos. El conjunto hispalense espera no tener que jugarse la salvación en la última jornada, pero su situación ha sido una de las grandes sorpresas negativas del curso. Llegar a Vigo con urgencias supondría un cierre de enorme tensión para un histórico acostumbrado a otros objetivos.

El Real Betis - Levante también aparece cargado de peligro. El Levante ha pasado buena parte del curso en la zona baja y su visita al Benito Villamarín puede ser definitiva si mantiene opciones de permanencia hasta el último día.

Alavés - Rayo y Mallorca - Oviedo también miran de reojo al descenso

La jornada tendrá otros duelos con posible impacto directo en la salvación. El Alavés - Rayo Vallecano puede cruzar las necesidades de un equipo que ha peleado por salir del descenso con las de un Rayo que ha compaginado LaLiga con su histórica aventura europea.

El Mallorca - Real Oviedo también puede ser decisivo. El conjunto asturiano ha sufrido durante toda la temporada y podría llegar a Son Moix en una situación límite, mientras que los bermellones han vivido semanas de mucho nervio en una zona baja más cara de lo habitual.

Europa mantiene abierta la pelea por Champions, Europa League y Conference

La otra gran batalla está en la zona europea. Aunque Barcelona y Real Madrid ya han ocupado buena parte del relato de la temporada, el reparto de billetes continentales sigue teniendo mucho peso en las últimas jornadas.

El Villarreal - Atlético de Madrid, pese a quedar fuera del horario unificado, también mantiene interés competitivo. LaLiga lo ha programado el domingo 24 de mayo a las 21.00 horas, al considerar que ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación para Champions, aunque podrían estar peleando por el tercer puesto.

Con todo ello, el sábado 23 de mayo apunta a una noche de transistores, calculadoras y goles que pueden cambiar proyectos enteros. LaLiga ha perdido la incógnita del título, pero conserva lo más imprevisible: el miedo al descenso y el premio de Europa.