Rayo Vallecano - Girona: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y Girona cierran la jornada 35 en un duelo muy igualado donde los madrileños pueden certificar virtualmente la permanencia y los catalanes dar un paso de gigante

Rayo Vallecano y Girona ponen el broche a la jornada 35 de LaLiga en un partido que se presenta apasionante en el Estadio de Vallecas. En esta Liga loca, el que no se está jugando competición europea se está jugando la permanencia y ese es el caso de esto dos rivales.

42 puntos tiene el conjunto de Íñigo Pérez, flamante finalista de la UEFA Conference League, la que debe aparcar hasta la última semana de mayo, para amarrar matemáticamente una permanencia que a cada jornada que pasa sigue estando más cara. Cinco puntos de ventaja sobre el descenso tienen los vallecanos, por lo que de sacar un triunfo la salvación sería ya virtual y casi matemática, a ocho puntos de distancia a falta de nueve por disputarse.

Más problemas tiene el Girona, que llega a Vallecas tras caer en casa ante un rival directo como el Mallorca. De hecho, el de Míchel es el primero de los equipos que marcan la permanencia, con un solo punto de ventaja sobre el Alavés, por lo que de ganar se pondría con un colchón de cuatro puntos. El empate no serviría a ninguno, pero está claro que mucho más a los locales.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Rayo Vallecano - Girona?

El partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Girona se disputará este lunes, 11 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Hora y TV: ¿Dónde se puede seguir el Rayo Vallecano - Girona?

El choque liguero entre madrileños y catalanes se puede seguir en directo a través de la televisión en la plataforma de pago de Movistar+, concretamente en el canal Movistar LaLiga. Si no pueden seguir en televisión, recuerden que en www.estadiodeportivo.com podrán seguir en directo, minuto a minuto, todo lo que acontezca sobre el terreno de juego de Vallecas, así como las posteriores reacciones.

Dos grandes ausencias en el Rayo Vallecano

En lo deportivo, Íñigo Pérez cuenta con dos importantes bajas como son las de Isi Palazón, que cumplirá el segundo de los siete partidos de castigo que tiene tras ver la roja frente a la Real Sociedad, y la otra la del extremo Ilias Akhomach, por lesión, como también lo es por el mismo motivo Luiz Felipe.Así, el once titular que puede sacar el técnico vasco en Vallecas sería con Batalla en portería, una línea defensiva de cuatro hombres con Balliu y Chavarría en los laterales, siendo Lejeune y Mendy los centrales. Por delante, un doble pivote formado por Gumbau y posiblemente por Pedro Díaz aunque podría ser Óscar Valentín el elegido. Y es que es en esta parte donde hay más opciones de rotación para la plantilla rayista. Camello entraría como referencia en la delantera, teniendo por detrás a Nteka. En la banda derecha descansaría De Frutos para darle la titularidad a Fran Pérez, entrando en la izquierdo Carlos Martín.

Cinco bajas en el Girona

Por su parte, Míchel llega a Vallecas con cinco ausencias, cuatro de ellas por lesión. Vanat, Ter Stegen, Van de Beek y Juan Carlos está en la enfermería, a los que se suma Bryan Gil por sanción. al menos, el técnico madrileño recupera a Àlex Moreno tras cumplir sanción, que debería ser la gran novedad en el once rojiblanco, en detrimento de Alejandro Francés.

De hecho, la mayor incógnita de Míchel está en la delantera, siendo el resto del once más o menos el esperado con Gazzaniga en portería, Arnau y Álex Moreno en los laterales, Blind y Vitor Reis en el centro de la zaga.

Fran Beltrán y Witsel conformarían el doble pivote con Tsygankov en la banda derecha y Joel Roca en la izquierda. Arriba, Ounahi haciendo las labores de enganche para conectar con Echeverri, aunque Stuani podría recuperar la titularidad.

Alineaciones probables del Rayo-Girona

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Gumbau, Valentín; Camello, De Frutos, Nteka, Camello.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; Echeverri.