La reacción de Isi Palazón a su sanción de 7 partidos en LaLiga: "Me dijo, Isi, 7… y pensé que hablaba del dorsal"

El jugador del Rayo Vallecano se perderá lo que resta de temporada tras su expulsión ante la Real Sociedad y cuenta como conoció el castigo tras la victoria ante el Estrasburgo en la Conference League

El Rayo Vallecano pierde a una de sus piezas clave en el momento más delicado del año. Isi Palazón fue sancionado con siete partidos en LaLiga tras su expulsión ante la Real Sociedad en la jornada 32.

El propio futbolista contó en ‘El Partidazo’ de COPE como se enteró del castigo y ha mostrado su arrepentimiento por lo sucedido, en una decisión que llega cuando el equipo se juega la permanencia, justo después del triunfo (1-0) ante el Racing de Estrasburgo en la ida de semifinales de la Conference League.

Isi Palazón y su sanción: siete partidos que le dejan fuera en LaLiga

El Comité de Disciplina de la RFEF ha impuesto una sanción de siete encuentros a Isi Palazón por su comportamiento tras ser expulsado.

La sanción se divide en un partido por acumulación de amarillas, dos por protestar y cuatro más por insultos al árbitro, lo que deja al jugador sin opciones de volver a jugar en Vallecas esta temporada.

El acta arbitral condena a Isi Palazón: “Eres un sinvergüenza”

El castigo se basa en el acta del colegiado, donde se recoge con claridad el motivo de la expulsión del jugador del Rayo. Según el informe, Isi accedió al terreno de juego para protestar y, tras ver la roja, se dirigió al árbitro en los siguientes términos: “Eres un sinvergüenza”.

Además, el gesto de señalar con el dedo reforzó la gravedad de la acción, lo que llevó a mantener la sanción pese al recurso del club.

Isi Palazón pide perdón tras conocer la sanción

El jugador del Rayo Vallecano no tardó en dar la cara tras conocer el castigo y quiso empezar con un mensaje claro: “Lo único que quiero es pedir disculpas, sobre todo, por la imagen que di”.

Isi reconoció que su reacción no fue la adecuada y quiso hacer especial hincapié en el impacto que tienen este tipo de acciones: “Pido disculpas a los niños, que son los que luego se ven reflejados en lo que hacemos”.

El momento en que Isi Palazón supo la sanción: incredulidad total

El futbolista también explicó cómo recibió la noticia, en una escena que refleja el impacto del castigo. “Estaba comiendo en casa y ni comí cuando me llamó el delegado”, relataba el centrocampista.

La reacción inicial fue de incredulidad, al no entender el alcance de la sanción en ese momento. “Me dijo, Isi, 7… y pensé que hablaba del dorsal”, contó Isi, que fue sorprendido ante una de las mayores sanciones de LaLiga por protestas arbitrales.

El Rayo Vallecano pierde a Isi en el momento más crítico de la temporada

La sanción llega en un contexto muy delicado para el Rayo, que trata de cerrar la permanencia en LaLiga. Además, el equipo sigue vivo en la Conference League, lo que hace aún más importante la ausencia de un jugador diferencial como Isi en el tramo final del curso.

Con la sanción al centrocampista, el entrenador rayista, Íñigo Pérez, pierde a uno de sus jugadores clave, y a una pieza fundamental para desatascar partidos dentro de una más que previsible rotación.

Con 6 partidos por disputar antes de finalizar la temporada, tal vez uno más si el Rayo logra un histórico pase a la final de Conference en Leipzig, veremos como afecta la pérdida de un jugador que ha acumulado 7 goles y 7 asistencias en 48 partidos.