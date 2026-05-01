Rayo Vallecano y Nottingham Forest viven el mismo peligro: soñar con Europa, pero caer al descenso

El equipo de Íñigo Pérez y el conjunto inglés rozan una final en la Conference League y la Europa League, pero en LaLiga y la Premier League apenas tienen margen sobre la zona roja

Rayo Vallecano y Nottingham Forest pelean por la permanencia y una final europeaConference League / Nottingham Forest

El Rayo Vallecano y el Nottingham Forest están protagonizando una de las historias más contradictorias del fútbol actual. Ambos han ganado la ida de sus semifinales europeas, mientras en LaLiga y la Premier League pelean por no descender.

A falta de pocas jornadas, los dos clubes representan el mayor riesgo del calendario moderno: competir en tres frentes sin estructura suficiente puede convertir un sueño europeo en una pesadilla nacional.

Rayo Vallecano de Íñigo Pérez: semifinal europea y tensión en LaLiga

El Rayo Vallecano dio un paso gigante tras imponerse 1-0 al Racing de Estrasburgo en la ida de semifinales de la Conference League. Vallecas sueña con su primera final europea.

Pero en LaLiga, la situación es mucho más delicada. El equipo suma 39 puntos tras 33 jornadas y mantiene solo cinco de margen sobre el descenso, una distancia que no permite ningún error.

Calendario del Rayo Vallecano: Getafe, Valencia o Villarreal marcan el futuro

El tramo final no da tregua al conjunto de Íñigo Pérez, que afronta un calendario exigente ante rivales directos y equipos de alto nivel competitivo.

Getafe, Girona, Valencia, Villarreal y Alavés aparecen en el horizonte de un equipo que ha acumulado 12 derrotas y que empieza a notar el desgaste físico y mental de la temporada. La exigencia de competir en tres competiciones, LaLiga, Conference League y Copa del Rey, ha reducido el margen competitivo. Lo que parecía un año de crecimiento se ha convertido en una lucha por sobrevivir.

Ahora, el equipo se puede encontrar ante un hecho inédito en España. Ganar la Conference le daría una plaza para la próxima Europa League, pero de descender, tendrían que afrontarla desde LaLiga Hypermotion. A falta de cinco jornadas, las previsiones sitúan la permanencia por encima de los 42 puntos. Los franjirrojos no se pueden relajar.

Nottingham Forest en la Premier League: semifinal europea y riesgo real de descenso

El caso del Nottingham Forest es aún más extremo. El equipo inglés venció 1-0 al Aston Villa en la ida de semifinales de la Europa League y se acerca a una final continental.

Sin embargo, en la Premier League ocupa el puesto 16, también con solo cinco puntos de ventaja sobre el descenso y con apenas cuatro jornadas por disputarse.

La contradicción es total: competir por un título europeo mientras se juega la permanencia cada fin de semana.

Nottingham Forest puede hacer historia: jugar Champions League desde la Championship

El escenario que se abre es completamente inédito en el fútbol europeo. Si el Forest gana la Europa League, pero desciende, jugaría la Champions League siendo equipo de Championship, la segunda división inglesa.

Un hecho sin precedentes que refleja hasta qué punto el calendario actual puede desbordar a clubes sin una plantilla profunda.

Además, el impacto económico sería enorme. El descenso supondría pérdidas cercanas a 80 millones de libras, aunque los ingresos europeos aliviarían parcialmente el golpe. Con el Tottenham jugándose la vida en puestos de descenso, los 'Tricky Trees' no pueden perder la concentración.

Rayo Vallecano y Nottingham Forest: el aviso definitivo del fútbol moderno

Lo que viven ambos equipos no es casualidad. En el siglo XXI ya se han dado varios casos de clubes que jugaron en Europa y terminaron descendiendo en la misma temporada, pero nunca tras proclamarse campeón.

El calendario, la carga física y la falta de rotación convierten la competición europea en un reto difícil de sostener para equipos de media tabla, coincidiendo con ser año de Mundial, donde muchos jugadores a partir de abril empiezan a cuidarse pensando en sus Selecciones.

El Rayo Vallecano y el Nottingham Forest siguen soñando con la gloria, pero también están comprobando que, en el fútbol actual, el precio del éxito puede ser demasiado alto.