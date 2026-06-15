El Bayern cierra el fichaje de una de las estrellas de Marruecos en el Mundial

El club alemán irrumpe en el mercado de fichajes y cierra la llegada de Ismael Saibari por 55 millones. El futbolista de 25 años, tras defender la camiseta del PSV, dará el salto para ponerse a las órdenes de Vincent Kompany

El Bayern de Múnich no pierde de vista a lo que ocurre en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo con sus jugadores. Sin embargo, este tipo de torneos es un buen escaparate para jugadores que podrían cambiar de club durante este mercado de fichajes. Es el caso de Ismael Saibari, centrocampista ofensivo de la selección de Marruecos, que ha firmado su incorporación por el conjunto de Vincent Kompany.

Saibari se presenta al mundo con su actuación ante Brasil en el Mundial

Ismael Saibari ha jugado hasta la fecha en el PSV, pasando por las diferentes categorías del club holandés. Poco a poco fue llegando al primer equipo, con el que ha ido mejorando sus registros de la mano de Peter Bosz en el banquillo. Además, el marroquí viene de firmar 18 goles entre todas las competiciones, dando un salto de nivel que le ha permitido entrar en la convocatoria de Mohamed Ouahbi, con la que está jugando su primer Mundial.

De esta manera, Ismael Saibari tuvo el debut soñado con la camiseta de Marruecos en un Mundial, ya que fue titular y en el minuto 21 adelantó a los de Mohamed Ouahbi con una gran vaselina a Alisson. En este sentido, el todavía futbolista del PSV fue alineado en la punta de ataque, por delante de Ounahi, Brahim, que le dio la asistencia del gol, y de El Khannouss, aunque puede jugar de centrocampista, más atrasado.

Saibari cambia el PSV por el Bayern en una operación relámpago

Tras el empate entre Brasil y Marruecos, todo ha girado muy rápido en torno a Ismael Saibari. El futbolista de 25 años tiene contrato con el PSV hasta 2029, pero todo parece indicar que no cumplirá el mismo con el club holandés. En este sentido, Fabrizio Romano ha informado que el centrocampista ha alcanzado un acuerdo con el Bayern de Múnich, que pagará un total de 55 millones de euros para cerrar la contratación del marroquí.

La misma fuente ha explicado que Ismael Saibari pasará reconocimientos médicos con el Bayern de Múnich en su concentración en Estados Unidos, mientras pone el foco en el próximo partido de Marruecos en el Mundial. Tras ello, será el turno de que la entidad alemana haga oficial el fichaje del futbolista de 25 años, una de las sorpresas del combinado de Mohamed Ouahbi. De esta manera, Vincent Kompany tiene un refuerzo de lujo.

Saibari pone el foco en el Mundial con Marruecos mientras el Bayern prepara su aterrizaje

Ismael Saibari se centra en los dos partidos que tiene Marruecos en fase de grupos en el Mundial 2026, frente a Escocia y Haití, dónde se espera que el próximo fichaje del Bayern de Múnich, que mira al Inter de Milan para reforzar la defensa, sea titular, tras su actuación ante Brasil. El jugador de 25 años podría liderar el ataque de nuevo en dos encuentros que serán claves para conocer el devenir de la selección en el torneo.

Mientras tanto, Vincent Kompany no perderá el ojo a su nuevo futbolista, que podría formar pareja de ataque con el indiscutible Harry Kane. El Bayern de Munich cuenta con gran competencia en la parcela ofensiva, con Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Jamal Musiala, por lo que Ismael Saibari no lo tendrá nada fácil para hacerse con un hueco en el once titular, aunque el técnico belga le podría colocar en el centro del campo.

De hecho, Peter Bosz le ha llegado a colocar incluso en el doble pivote junto con Schouten en diferentes encuentros de la liga de Holanda. Sin embargo, el PSV se midió, precisamente al Bayern de Múnich, en UEFA Champions League esta pasada temporada, dónde el delantero de Marruecos jugó en la punta de ataque y vio puerta.