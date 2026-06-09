Kompany pide un fichaje de 40 millones para blindar la defensa del Bayern

El talentoso central alemán del Inter de Milán, Yann Bisseck, aparece como una opción prioritaria para el campeón de la Bundesliga si el club bávaro acaba liberando espacio en la zaga

El Bayern de Múnich vuelve a mirar a la Serie A para reforzar su defensa. El nombre que gana fuerza en las oficinas del Allianz Arena es el de Yann Bisseck, central alemán del Inter de Milán, tasado en torno a 40 millones de euros.

El futbolista, de 25 años, encaja en la idea de Vincent Kompany por físico, agresividad, margen de crecimiento y conocimiento del fútbol alemán. El Inter no necesita venderlo, pero sí estudia operaciones que le permitan financiar sus propios movimientos en el mercado.

Yann Bisseck entra en la planificación de Kompany y Max Eberl

Bisseck no es un nombre casual en la lista del Bayern. Se trata de un central derecho de gran envergadura, poderoso en los duelos y con capacidad para defender hacia adelante, condiciones que encajan con el tipo de zaguero que busca Kompany.

El técnico belga quiere una defensa más dominante físicamente, capaz de sostener al equipo lejos de su área y responder en partidos europeos de máxima exigencia. En ese contexto, Bisseck ofrece una mezcla atractiva: potencia, experiencia reciente en un club grande y todavía margen para crecer.

Max Eberl y la dirección deportiva bávara lo tienen en la lista, aunque el movimiento no parece completamente independiente. En Alemania apuntan a que el Bayern solo aceleraría por un central si antes se produce alguna salida en la zaga, con nombres como Kim Min-jae o Hiroki Ito en el foco, mientras quedan pendientes de posibles salidas en ataque.

El Inter de Milán tasa a Bisseck en 40 millones

El Inter tiene a Bisseck bajo contrato hasta junio de 2029, una posición cómoda para negociar. La entidad nerazzurra no está obligada a aceptar una venta baja y ha situado su precio alrededor de los 40 millones de euros, según la información de La Gazzetta dello Sport.

El valor responde a su capacidad y prometedor futuro. En la última temporada firmó tres goles en 36 partidos, fue parte de un Inter campeón y elevó su cotización hasta convertirse en un nombre atractivo para grandes europeos.

El club de San Siro, aun así, sabe que una venta de este tamaño generaría una plusvalía importante. Bisseck llegó al Inter después de explotar en el Aarhus danés, tras una carrera que no fue lineal y que comenzó en la cantera del Colonia. Esa evolución explica también por qué su perfil seduce tanto: no es un talento fabricado en un laboratorio de élite, sino un defensor que se ha ganado cada salto.

Bisseck ve con buenos ojos volver a Alemania

El jugador ya se mostró halagado por los rumores que le sitúan en el Bayern. No quiso alimentar públicamente la operación, pero tampoco cerró la puerta. “Ahora solo quiero desconectar de la larga temporada y después ya veremos qué pasa”, dijo tras el final del curso.

Ese tipo de frase no confirma nada, pero en mercado rara vez es inocente. Bisseck sabe que el Bayern le ofrecería regresar a Alemania como candidato a titular en el club más dominante del país y con exposición directa para la selección.

De hecho, el central se quedó fuera de la lista de Julian Nagelsmann para el Mundial 2026 pese a su buen año en el Inter. Un regreso a la Bundesliga, en un escaparate como el Allianz Arena, podría ayudarle a ganar peso en futuras convocatorias de Alemania.

Kim Min-jae puede condicionar la operación del Bayern

El principal matiz de la operación está en la defensa actual del Bayern. El club no quiere acumular centrales sin resolver antes salidas o roles internos. La posible marcha de Kim Min-jae abriría espacio deportivo y financiero para acometer una inversión de este nivel.

Bisseck no llegaría como complemento menor. Por precio, edad y perfil, sería una apuesta importante dentro de la planificación de Kompany. El Bayern tendría que decidir si paga ahora esos 40 millones o si espera a otros perfiles, con el riesgo de que el mercado se encarezca.

El Bayern busca físico europeo y el Inter necesita margen

La operación tiene lógica para las dos partes, aunque todavía exige encajar piezas. El Bayern quiere más presencia defensiva para competir en Europa. El Inter, pese a valorar a Bisseck, puede utilizar una venta importante para financiar refuerzos y equilibrar su mercado.

En San Siro no regalarán al central. En Múnich tampoco quieren pagar sin antes ordenar su plantilla. Entre esos dos puntos se moverá una negociación que puede ganar velocidad en cuanto se abra una salida en la zaga bávara.

Bisseck, mientras tanto, espera. Hace unos años tuvo que salir de Alemania para encontrar sitio. Ahora puede volver convertido en un central de 40 millones y en una petición directa para el Bayern de Kompany.