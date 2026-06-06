El Bayern maneja siete opciones ofensivas tras perder a Anthony Gordon con el Barcelona

El club bávaro negocia principalmente por Ismael Saibari, mientras maneja una larga lista de alternativas con nombres como Kroupi, Godts, Fernández-Pardo, Martinelli, Rashford y Rafael Leao para reforzar su ataque

El Bayern de Múnich ha tenido que rehacer sus planes en el mercado. El conjunto bávaro estuvo cerca de cerrar el fichaje de Anthony Gordon, pero el FC Barcelona aceleró en la recta final y acabó llevándose al extremo inglés procedente del Newcastle United.

Ese golpe ha obligado al Bayern a moverse rápido. El club alemán ya trabaja en la llegada de Ismael Saibari, internacional marroquí del PSV Eindhoven, pero no descarta incorporar otro atacante más durante el verano.

El Barcelona deja al Bayern sin Anthony Gordon

Anthony Gordon era uno de los grandes objetivos del Bayern para reforzar su zona ofensiva. El club alemán llevaba tiempo trabajando en la operación y llegó a situarse en una posición muy avanzada por el extremo inglés.

Sin embargo, el Barcelona apareció con fuerza en la negociación. El conjunto azulgrana fue más rápido, presentó una propuesta convincente y cerró el fichaje del exjugador del Newcastle antes de que el Bayern pudiera reaccionar.

La pérdida de Gordon no es menor. El inglés reunía muchas de las características que buscaba el club alemán: velocidad, desequilibrio, trabajo sin balón, experiencia en la Premier League y margen competitivo para crecer en un equipo dominante. El Bayern, que había diseñado parte de su planificación ofensiva alrededor de esa posibilidad, se ha visto obligado a activar alternativas casi de inmediato.

Ismael Saibari, la operación más avanzada

El nombre que más fuerza ha ganado es el de Ismael Saibari. El internacional marroquí del PSV ya tendría un acuerdo a nivel personal con el Bayern, aunque las negociaciones con el club neerlandés no están siendo sencillas.

El PSV no quiere desprenderse fácilmente de una de sus grandes estrellas. Saibari ha sido uno de los futbolistas más importantes del equipo, con capacidad para actuar como mediapunta, interior ofensivo o incluso en zonas más adelantadas.

Su versatilidad es precisamente una de las razones por las que gusta tanto en Múnich. El Bayern no lo ve únicamente como un extremo puro, sino como un jugador capaz de ocupar diferentes alturas y perfiles dentro del ataque.

El problema está en el precio. El PSV tiene al futbolista atado y no necesita vender por obligación. Por eso exige una cantidad elevada, consciente de que el Bayern llega al mercado con urgencia tras perder a Gordon.

Seis alternativas para completar el ataque del Bayern

Aunque la operación Saibari avance, el Bayern no descarta otro fichaje ofensivo. Según Bild, el club maneja una lista con seis nombres que podrían estar en el mercado: Eli Junior Kroupi, Mika Godts, Matías Fernández-Pardo, Gabriel Martinelli, Marcus Rashford y Rafael Leao.

No todos parten desde el mismo punto. Algunos son opciones de presente inmediato; otros, apuestas con mucho margen de crecimiento. Lo que tienen en común es que todos pueden aportar desequilibrio, velocidad o gol desde la zona ofensiva.

Leao, Martinelli y Rashford, nombres de impacto

Entre los perfiles más reconocibles aparece Rafael Leao. El extremo del AC Milan lleva varios veranos vinculado a grandes clubes europeos y su salida, tras una declaraciones del propio jugador, parece precipitarse este verano. Tiene potencia, regate y una capacidad diferencial para romper partidos desde la izquierda.

Gabriel Martinelli, del Arsenal, también encaja en esa idea de extremo intenso, vertical y con experiencia al máximo nivel. El brasileño no sería una operación barata, pero su nombre tiene sentido para un Bayern que busca un futbolista preparado para competir desde el primer día.

El caso de Marcus Rashford es más particular. Sería, sobre el papel, una opción económicamente más accesible, pero su prioridad parece estar lejos de Múnich. Si el jugador solo contempla seguir vinculado al Barcelona o esperar una oportunidad concreta en LaLiga, el Bayern tendría muy poco margen real.

Godts, Fernández-Pardo y Kroupi, el mercado de futuro

La lista también incluye perfiles más jóvenes. Mika Godts, del Ajax, es uno de los talentos ofensivos más interesantes del fútbol neerlandés. Su situación puede ser atractiva si el club de Ámsterdam necesita vender, y su margen de crecimiento encaja con una política de mercado más flexible.

Matías Fernández-Pardo, atacante del Lille y ya internacional con Bélgica, representa otro perfil de futuro con presente competitivo. Su capacidad para moverse entre varias posiciones del frente ofensivo le convierte en un nombre interesante para un equipo que busca alternativas dinámicas.

El más complejo podría ser Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth. Su irrupción ha despertado el interés de varios grandes de Europa y eso puede disparar el precio. El Bayern lo valora, pero sabe que entrar en una subasta por un talento joven de la Premier puede salir muy caro.

Un verano clave para recuperar autoridad en Europa

El Bayern necesita un mercado fuerte. Después de perder a Gordon y de ver cómo otros grandes se han movido con agresividad, el club bávaro quiere recuperar autoridad en el mercado europeo.

Saibari puede ser el primer paso. Pero la lista de seis nombres confirma que el Bayern no se conforma. Leao, Martinelli, Rashford, Godts, Fernández-Pardo y Kroupi representan caminos distintos para resolver el mismo problema: añadir talento ofensivo, profundidad y desequilibrio.