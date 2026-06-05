Florentino Pérez apuesta por Michael Olise, pero el Bayern Munich tiene clara su respuesta

El candidato a la presidencia del Real Madrid afirmó que va a presentar una oferta de 150 millones de euros este próximo martes, siempre y cuando le gane las elecciones a Enrique Riquelme, por uno de los mejores jugadores del mundo. Desde Alemania e Inglaterra se informa que el extremo es el elegido

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid están dando mucho juego ya que tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme, los dos candidatos, se han lanzado a decir nombres de jugadores para convencer a los socios de que su proyecto es el más adecuado. Florentino Pérez ha intentado contrarrestar el empuje de su rival, que dice que tiene a Haaland y que quiere a Rodri, anunciando de que va a hacer una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella. No quiso desvelar el nombre, pero todo indica a que el elegido es Michael Olise, aunque el Bayern Munich no va a poner fácil la operación.

El Bayern Munich dijo hace unos meses que no aceptaría 150 millones de euros por Michael Olise

La candidatura de Florentino Pérez tiene como objetivo el realizar el fichaje de una estrella que se una a un proyecto deportivo en el que ya están José Mourinho como nuevo entrenador y Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté como primeros jugadores. Todos pendientes de confirmación a que Florentino Pérez gane las elecciones este domingo 7 de junio.

No son suficientes y el que ha sido presidente del Real Madrid busca un golpe de efecto con la incorporación de un gran jugador. Vitinha y Joao Neves, ambos del Paris Saint-Germain, no son posible porque el equipo francés ya ha comunicado que no están en venta. Esto hace que Florentino Pérez haya puesto sus ojos en Michael Olise del Bayern Munich.

Considerado uno de los mejores extremos del mundo, ha marcado 22 goles y ha dado 31 asistencias, Michael Olise, de 24 años, es objeto de deseo de Florentino Pérez que está por la labor de ofrecer 150 millones de euros para conseguir su fichaje.

El problema para Florentino Pérez es que el Bayern Munich no está por la labor de vender a Michael Olise por esa cantidad de dinero. Al menos así lo manifestó Uli Hoeness, presidente de honor del club alemán, hace un mes cuando el francés fue relacionado con el Liverpool. "Jugamos a este deporte para nuestros aficionados. Tenemos 430.000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado".

Más claro fue Karl-Heinz Rummenigge, otra leyenda del Bayern Munich, unos meses atrás cuando fue preguntado por si Michael Olise sería vendido por 200 millones de euros. "Permítanme contarles una historia del pasado. En 2009 recibimos una oferta increíble del Chelsea por Ribery. En aquel momento habría sido un traspaso récord a nivel mundial. Fui entonces a nuestro director financiero de entonces y a Uli Hoeness con esa oferta. Discutimos durante dos horas e intentamos averiguar qué debíamos hacer con ella. Ese día tomamos una decisión fundamental: que en el futuro nunca venderíamos a un jugador que nos fuera a faltar en el campo. Y esa regla no escrita sigue vigente hoy. Para un jugador como Olise no hay precio que nos haga dudar".