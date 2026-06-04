Florentino Pérez desvela que va a intentar un fichaje de 150 millones de euros

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha asegurado que no puede decir el nombre del futbolista que quiere fichar porque lo lógico es sentarse primero a hablar con el club al que pertenece. La oferta será enviada el martes que viene siempre y cuando le gane las elecciones a Enrique Riquelme

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, compareció en el Programa Horizonte de Cuatro para contrarrestar las cascada de anuncios que hizo Enrique Riquelme, su rival en las elecciones para ser presidente del club blanco, el cual prometió que ficharía a Erling Haaland y a Rodri Hernández. Florentino Pérez ha anunciado que el martes que viene, siempre y cuando gane las elecciones el domingo 7 de junio, va a intentar fichar a un futbolista de un equipo de UEFA Champions League por el que presentará una propuesta de, al menos, 150 millones de euros. Una cantidad de dinero que sería la mayor oferta realizada por el Real Madrid por un jugador en su historia.

Florentino Pérez ha señalado que no es Erling Haaland, ni Michael Oliseh, ni Jéméry Doku. Sí ha descartado que sea un futbolista defensivo, y que esté en la Premier League, y que el fichaje se trataría de un futbolista que juega del centro del campo hacia delante.

Además, Florentino Pérez ha defendido su trabajo al frente del Real Madrid, señalando que cuando asumió el mando del club en el año 2000 no había ni para pagar las nóminas de los futbolistas y que ahora es la entidad futbolística más valiosa del mundo, 10.000 millones de euros, según Forbes. Florentino Pérez también ha asegurado que ha convocado elecciones para reforzar su mandato debido a que cree que hay personas que están intentando desestabilizar al Real Madrid, apuntando a medios de comunicación y también a los miembros que conformaban la junta del club blanco en el año 2009.

Florentino Pérez ha aprovechado su aparición para decir que el fichaje de Erling Haaland, delantero del Machester City, que ha anunciado Enrique Riquelme es un farol. A continuación, ha defendido que él no pretende privatizar el club sino que quiere dárselo a los socios del Real Madrid.

Florentino Pérez ha elegido a José Mourinho como nuevo entrenador

No es el único movimiento que ha hecho Florentino Pérez durante los últimos días. Con el objetivo de ganarle las elecciones a Enrique Riquelme para ser el nuevo presidente del Real Madrid, el que hasta hace unos días ha sido mandamás del club blanco ha elegido a José Mourinho como su nuevo entrenador.

Florentino Pérez ha convencido a José Mourinho para que lidere la reconstrucción de un Real Madrid que tiene graves problemas de vestuario. El portugués tendría así su segunda etapa en el conjunto blanco en donde ya estuvo entre los años 2010 y 2013.

El fichaje, que sólo se produciría si Florentino Pérez gana las elecciones este domingo 7 de junio, no le saldría barato al Real Madrid ya que al tener José Mourinho contrato en vigor por el Benfica el club blanco tiene que abonar su cláusula de rescisión que asciende a 15 millones de euros. Un movimiento que se ejecutaría el lunes 8 de junio tal y como ha confirmado el Benfica.

Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, los primeros fichajes del Real Madrid de Florentino Pérez

Al contrario de lo que ha anunciado su rival en las elecciones para la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, Florentino Pérez ha optado por cerrar fichajes de jugadores menos conocidos y que no tiene el rango de estrella.

Enrique Riquelme ha dicho que se va a lanzar por Erling Haaland, al delantero lo tiene atado según avanzó, y Rodri Hernández. Por su parte, Florentino Pérez tiene cerrado el fichaje de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milan, por el que pagará unos 20 millones de euros, y el de Ibrahima Konaté, central del Liverpool, que llegará como agente libre tras acabar contrato con el equipo inglés.