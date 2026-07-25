Florentino va a por Rodri: acuerdo verbal con el jugador y negociación con el City

El Real Madrid ha convertido al capitán de España en la guinda del pastel de su planificación tras entenderse con el jugador; ahora negocia con el club 'citizen' un traspaso que podría cerrarse entre 40 y 60 millones de euros; con Yan Diomande encaminado para reforzar el extremo derecho, el presidente afronta las dos últimas grandes operaciones

El ensamble del nuevo Real Madrid va por muy buen camino. Después de arrancar un mercado de fichajes muy ambicioso, en Valdebebas consideran que únicamente restan dos movimientos para cerrar definitivamente la plantilla a la medida de José Mourinho. Las operaciones que están ahora en marcha son la incorporación de un extremo derecho, con Yan Diomande como gran favorito, y la llegada de un mediocentro de talla mundial capaz de devolver al equipo el equilibrio perdido tras las marchas de Toni Kroos y Luka Modric. Ese futbolista no es otro que Rodri Hernández.

El internacional español se ha convertido en el gran objetivo estratégico del Real Madrid para apuntalar una medular que lleva dos temporadas buscando un organizador capaz de marcar el ritmo de los partidos. Según las últimas informaciones, el club blanco ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el jugador y únicamente restaría cerrar el entendimiento económico con el Manchester City para hacer realidad una de las operaciones más importantes del verano.

Florentino cambia de postura y da luz verde

La apuesta por Rodri no siempre fue una prioridad dentro del club. Florentino Pérez frenó al principio cualquier movimiento por el centrocampista madrileño debido a que fue uno de los nombres que dio su aceptación a la candidatura de su gran rival en las elecciones, Enrique Riquelme, durante el proceso electoral del club. El mandamás blanco entendía que lanzarse a por este fichaje podría entenderse como una forma de dar la razón al otro pretendiente en los comicios, un candidato que apunta a ser el futuro presidente del club por una simple cuestión vital. Sin embargo, la realidad deportiva ha terminado imponiéndose.

La dirección deportiva considera que la ausencia de un mediocentro organizador continúa siendo la gran asignatura pendiente del equipo desde la retirada de Toni Kroos y la marcha de Luka Modric. Ninguno de los futbolistas incorporados en los últimos mercados ha conseguido asumir ese papel de director de orquesta, capaz de controlar el ritmo de los encuentros y ofrecer equilibrio tanto en la construcción como en la transición defensiva.

Ante esa necesidad, Florentino Pérez ha terminado respaldando una operación que ahora considera prioritaria para completar el proyecto de Mourinho.

El Mundial disparó definitivamente la operación

Si el interés del Real Madrid estaba en un modo latente, la actuación de Rodri durante el Mundial 2026 ha terminado de convencer a todos los estamentos del club. El capitán de la selección española firmó un campeonato sobresaliente, lideró a España hasta la conquista del título y fue reconocido como mejor jugador del torneo, recuperando además su mejor nivel tras superar la grave lesión de rodilla que había condicionado gran parte de la temporada anterior.

Su exhibición confirmó que continúa siendo uno de los mejores mediocentros del mundo y reforzó la idea de que es exactamente el perfil que necesita el Real Madrid. Además, el deseo del futbolista también juega claramente a favor del conjunto blanco. Rodri lleva tiempo valorando muy seriamente la posibilidad de regresar a España y considera especialmente atractivo hacerlo en el club de su ciudad natal.

Según diversas informaciones, entre ellas las publicadas por Matteo Moretto, el internacional español ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el Real Madrid sobre las condiciones de su futuro contrato.

Solo falta convencer al Manchester City

Con el sí del jugador en el bolsillo, la negociación entra ahora en su fase más delicada. El Manchester City continúa intentando renovar a uno de sus futbolistas más importantes, aunque las conversaciones permanecen estancadas mientras el contrato del centrocampista expira en junio de 2027.

Esa situación contractual representa el gran argumento del Real Madrid. En el Santiago Bernabéu entienden que este verano supone la mejor oportunidad para negociar con el conjunto 'citizen' ya que dentro de unos meses Rodri podría afrontar su último curso de contrato sin haber renovado.

Las previsiones que manejan en el club blanco sitúan el coste de la operación entre los 40 y los 60 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior al valor real de uno de los mejores centrocampistas del panorama internacional, precisamente gracias a la proximidad del final de su vínculo con el City.

El broche definitivo al proyecto de Mourinho

Mientras la operación por Yan Diomande continúa avanzando para reforzar el extremo derecho, el fichaje de Rodri aparece como la pieza definitiva para cerrar la reconstrucción deportiva del Real Madrid.

José Mourinho ha insistido desde su llegada en la necesidad de recuperar el control del centro del campo, una parcela donde el equipo ha acusado especialmente las despedidas de Kroos y Modric. La llegada del internacional español solucionaría ese déficit de liderazgo, jerarquía y capacidad para ordenar el juego.

En Valdebebas existe la sensación de que el mercado entra ya en su fase decisiva con ambas operaciones que vendrían a completar un mercado en el que ya se ha firmado a Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.