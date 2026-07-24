El Real Madrid de Mourinho arranca con triunfo

Los blancos se han impuesto este viernes en un amistoso celebrado en Valdebebas en el que el gol de la victoria ha sido obra del canterano Yáñez de penalti

El Real Madrid de Jose Mourinho, que ha vuelto trece años después, ha arrancado su nueva andadura con el primer amistoso de pretemporada. Un encuentro en el que los blancos han vencido por 1-0 al Alcorcón, que milita en Primera Federación, con un gol del joven Yáñez. El choque se ha celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano con unas curiosas circunstancias.

El partido arrancó tras media hora de calentamiento y que hasta el minuto veinte estuvo abierto a la prensa. El resto, discurrió a puerta cerrada y sirvió a ambos conjuntos para empezar a rodar y adquirir tono competitivo tras el parón estival. El único gol del partido fue obra de Yáñez, quien en el minuto 81 de partido transformó un lanzamiento de penalti.

El primer once del Real Madrid de Jose Mourinho

La primera alineación del Real Madrid de Jose Mourinho fue con Lunin bajo palos; Carreras, Huijsen, Asencio y Arnold en la línea defensiva; Camavinga, Arda Güler, Cestero y Mastantuono en la medular; y con Gabri Valero y Gonzalo en el frente de ataque. Al minuto se pudo adelantar el equipo de Mourinho en el marcador tras un penalti por derribo sobre Mastantuono. Sin embargo, el lanzamiento de Arda Güler desde los once metros fue detenido por el meta del Alcorcón.

Sí anotó Yáñez su disparo desde el punto de penalti en el tramo final del encuentro. Un gol que sirva para que Mourinho, que estuvo acompañado por su cuerpo técnico con nombres como los de Antonio Pintus y Sami Khedira, lograra su primer triunfo. Una prueba que tampoco debe elevarse con mayores conclusiones.

Hay que recordar que en estos momentos las opciones del Real Madrid son limitadas, dado que muchos de los jugadores del club blanco que participaron en el pasado Mundial están de vacaciones, o apenas han sumado entrenamientos. Por eso varios canteranos fueron los que acompañaron a los jugadores disponibles del primer equipo.

En la grada estuvieron presentes miembros de la primera plantilla como los brasileños Eder Militao o Rodrygo Goes, que continúan con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones, o el capitán uruguayo Federico Valverde, que se incorporó a las órdenes de Mourinho el pasado miércoles tras su participación en el Mundial.

Las próximas citas veraniegas del Real Madrid

Después de esta primera prueba, la siguiente cita del Real Madrid será el día 28 contra el Leganés, también en Valdebebas. Posteriormente, el primero de agosto se medirá al Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para enfrentarse el día 8 al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa.

Finalmente, el 12 de agosto, los blancos estarán de nuevo en España para jugar el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, de vuelta la primera división después de ocho temporadas. El día 22, el Real Madrid arrancará la competición con la segunda jornada de liga, en la que visitará al R.C.D Espanyol para, cuatro días más tarde, jugar como local el partido aplazado por el Mundial ante la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada.