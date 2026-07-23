El verde vuelve al Real Madrid catorce años después

La entidad madridista da a conocer los detalles de su segunda equipación con una tonalidad que no usaba precisamente desde la primera etapa de Jose Mourinho en el banquillo del equipo del Santiago Bernabéu

Las equipaciones de cara temporada siempre representan un atractivo para los aficionados, además de los fichajes. En el caso del Real Madrid, tras conocer la primera indumentaria fiel a sus colores blancos, también la entidad madridista ha dado a conocer cómo será la segunda. En este caso se ha optado por el verde, una tonalidad que regresa al equipo catorce años después.

De esta forma el Real Madrid, con la marca Adidas una temporada más, ha detallado la segunda equipación para la temporada 26/27. Será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera equipación en el curso 2012-2013. Se da la curiosidad que en aquella ocasión también fue con Jose Mourinho en el banquillo madridista, un lugar al que ahora regresa el portugués.

La explicación del Real Madrid sobre su segunda indumentaria

El propio Real Madrid, a través de sus redes sociales, explicaba algunos detalles de esta segunda indumentaria.b reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", relataba.

También ha relatado el Real Madrid que "la camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de Adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo".

"Diseñada para la máxima competición, posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos", añade el Real Madrid para una camiseta que ya puede ser comprada por los aficionados.

Las fotografías para presentar la camiseta con Vinicius Junior, Jude Bellingham o Kylian Mbappé

La segunda equipación del Real Madrid también será utilizada para el equipo de baloncesto así como el equipo femenino. Un color verde que no ha sido extraño en la historia del club madridista y que ahora regresa con el nuevo modelo para el curso 26/27.

Para la presentación de la camiseta el Real Madrid ha utilizado a diferentes modelos de la plantilla del primer equipo masculino, femenino y de baloncesto. Fotografías que el club ha compartido a través de sus redes sociales y que han tenido como protagonistas a Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, entre otros.

Nuevo entrenamiento del Real Madrid y primer amistoso a la vista

En paralelo el Real Madrid sigue con su trabajo de pretemporada a las órdenes de Jose Mourinho, mientras se mantiene a la espera de que vayan regresando progresivamente más mundialistas una vez que terminen sus vacaciones. El portugués trabaja también con algunos canteranos en estos días. Los que no están, porque siguen con sus procesos de recuperaciones, son Mendy, Militao y Rodrygo.

Ya para este viernes está previsto el primer amistoso para el Real Madrid. Un partido especial, ya que se celebrará a puerta cerrada en Valdebebas y se podría considerar casi un amistoso. Un encuentro que será contra el Alcorcón en un horario que se ha dado a conocer.