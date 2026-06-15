Cucurella ya es oficialmente futbolista del Real Madrid

El club madridista anuncia la contratación del lateral izquierdo tras el acuerdo con el Chelsea y el internacional español firma hasta el verano de 2032 con su nuevo equipo

El Real Madrid ha dado este lunes oficialidad al fichaje de Marc Cucurella, que firma por la entidad blanca hasta el verano de 2032. Todo tras el acuerdo alcanzado con el Chelsea y el futbolista, quien precisamente este lunes debutará con la selección española en el Mundial en el partido que le enfrentará a Cabo Verde. Una operación rápida de la entidad presidida por Florentino Pérez.

Se anuncia así de manera oficial la noticia que saltaba en la tarde de este domingo y que suponía un giro radical en lo que venía sucediendo semanas atrás, cuando Atlético de Madrid y Barcelona pujaban por el lateral izquierdo. Sin embargo, el Real Madrid irrumpía con fuerza y pagará alrededor de 60 millones de euros al Chelsea, que tenía los derechos del futbolista dos años más.

Marc Cucurella, un deseo de Jose Mourinho para el lateral izquierdo del Real Madrid

Cucurella es un potente refuerzo para la defensa de este nuevo Real Madrid, que tendrá a Jose Mourinho en el banquillo madridista. El portugués ha sido una pieza fundamental en esta operación, ya que deseaba al catalán para el carril zurdo e incluso estuvo hablando con el futbolista vía telefónica para convencerlo de unirse al proyecto.

El de Cucurella es el primer fichaje de manera oficial que anuncia el Real Madrid, aunque no el único. También tiene cerrado el club blanco dos refuerzos para la defensa. Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries son los otros dos jugadores que sumará el equipo madridista para la temporada que viene y próximamente también deben ser anunciados.

Un escueto comunicado del Real Madrid anunciaba el fichaje. "El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", relataba la entidad blanca.

El fichaje por el Real Madrid supone el regreso de Cucurella a la competición española de la que se marchó hace cinco temporadas. Ahora a sus 27 años, tras su paso por el Brighton y el Chelsea, vuelve en un estatus muy diferente y enrolado en las filas de un equipo del poderío como el blanco. A la vuelta del Mundial se producirá la presentación oficial.

El Real Madrid deberá ahora aligerar la nómina de laterales izquierdos

La llegada de Marc Cucurella al Real Madrid debe suponer la salida de futbolistas en el lateral izquierdo. El equipo ya contaba con tres antes de la incorporación del catalán. Álvaro Carreras, firmado hace un año del Benfica, Fran García y Ferland Mendy, quien acabó la temporada lesionado, forman esa nómina que ahora debe aligerar.

Los primeros movimientos del Real Madrid en este mercado de verano apuntan a la defensa. Un lateral derecho, Dumfries; un central, Konaté; y un lateral izquierdo; Cucurella. Cierto es que la entidad madridista también ha realizado gestiones para intentar sumar efectivos al ataque, como la oferta de 150 millones de euros que presentó al Atlético de Madrid por el argentino Julián Álvarez.