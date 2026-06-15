La llamada de Mourinho a Cucurella para que fichara por el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid contactó con el lateral izquierdo a través del teléfono y le hizo ver la importancia que tendría dentro de su nuevo proyecto con el equipo madridista

El rápido movimiento del Real Madrid para fichar a Marc Cucurella y adelantarse así al Atlético de Madrid y el FC Barcelona se fraguó en apenas unos días. La contundencia económica de la oferta madridista, con seis años de contrato para el futbolista y unos 60 millones de euros para el Chelsea, tuvieron mucho peso en una negociación en la que también participó Jose Mourinho que habló con el lateral izquierdo de la selección española.

El propio portugués, según Marca, fue uno de los impulsores de que el Real Madrid se pusiera manos a la obra para fichar a Cucurella. Una operación que se arrancó el viernes y que incluso tuvo una llamada telefónica del portugués a Cucurella, concentrado con la selección española en Chattanooga para preparar el Mundial, que arranca para los de Luis de la Fuente este lunes contra Cabo Verde.

Mourinho a Cucurella: "Te quiero en mi proyecto, eres tú o nadie"

"Te quiero en mi proyecto, eres tú o nadie", le dijo Mourinho a Cucurella durante la distendida charla telefónica que mantuvo con Cucurella para convencerle de que se uniera al Real Madrid. La opinión del portugués, que regresa al banquillo madridista trece años después, pesó en la decisión final del lateral izquierdo que dio el ok para que la operación de su fichaje siguiera en marcha.

Cucurella tenía en mente desde hace algún tiempo regresar a España después de cinco años en la Premier League entre el Brigthon y el Chelsea. Pese a tener dos años más de contrato con los londinenses, el futbolista quería volver a LALIGA, donde ya jugó en el Éibar y el Getafe, aunque hacerlo desde una situación muy distinta ya que ahora es un jugador más maduro y evidentemente más cotizado por su rendimiento.

Atlético de Madrid y Barcelona, además de otros equipos europeos, pugnaban en las últimas semanas por hacerse con un futbolista que se ha consolidado como el dueño del lateral izquierdo de la selección española y que a sus 27 años es un futbolista más que contrastado. Sin embargo, el Real Madrid entraba en escena para dar un giro inesperado a una situación para obtener un acuerdo verbal que podría materializarse en breve.

De la Fuente, sobre el fichaje del lateral por el Real Madrid: "Si es una buena noticia para Cucurella, lo celebramos"

La noticia del fichaje de Cucurella por el Real Madrid llegaba este domingo a la concentración de la selección española. Incluso Luis de la Fuente, seleccionador nacional, era cuestionado por el asunto y si podía afectar al futbolista. "Para nada. Conozco bien a los jugadores, sé el compromiso que tienen", comenzaba diciendo el técnico que luego añadía: "Lo vivimos desde una gran naturalidad. Nadie haría nada que le pudiese perjudicar. Y si es una buena noticia para Cucurella, lo celebramos. Porque es bueno para ellos y para el colectivo".

En paralelo a que se produzca la oficialidad por parte del Real Madrid, Cucurella arrancará este lunes su participación en el Mundial donde está llamado a ser uno de los bastiones de la selección española que aspira a lograr su segundo título Mundial. Resuelto el futuro del lateral catalán, ahora todas las miradas están puestas en el fútbol.