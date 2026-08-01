"Gonzalo García es mejor jugador que Carlos Espí para el Real Madrid"

La venta del canterano blanco al Fulham y el fichaje del ya exgranota por el Real Madrid ha dado mucho que hablar esta semana, y en ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre ello.

El Real Madrid ha completado esta semana un doble movimiento en su delantera que ha causado bastante reacciones. Florentino Pérez ha vendido a su canterano Gonzalo García a Fulham a cambio de 40 millones de euros, reservando el 30% de los derechos del jugador, y al mismo tiempo ha suplido al madrileño con el fichaje del ya exdelantero del Levante Carlos Espí, que estaba en la agenda del Villarreal y varios clubes de la Premier League.

Un fichaje que ha sido a golpe de talonario, pues el conjunto blanco ha pagado los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión por un jugador que antes de 2026 casi no se le conocía pero que desde el mes de febrero se convirtió en el futbolista revelación de LaLiga y en el auténtico salvador de un Levante que entonces estaba destinado a descender a Segunda división. Pero sus 10 goles en las últimas 13 jornadas fueron vitales para lograr la permanencia.

Por todo ello, en ESTADIO Deportivo hemos debatido acerca de este último movimiento blanco. "Yo creo que es una buena operación. El Real Madrid vende a Gonzalo por 40 millones, ficha a Espí por 25 y te reservas un 30% de tu canterano, por lo que ganas mínimo 15 millones de euros y sigue teniendo un delantero que conoce LaLiga, buen rematador y fiable. A priori lo veo una buena operación", reconoce Fernando Ruiz, redactor de ED.

Sin embargo, José Luis Penella ve más dudas en el fichaje de Espí que en la venta de Gonzalo: "Yo veo buena operación la venta de Gonzalo porque no creo que valga ese dinero sobre todo, pero lo que no veo tan buena operación es el fichaje de Espí, creo que al Real Madrid no le urge tanto esa posición de delantero como otras en el campo y por eso no ficha a un nueve titular porque Espí no llega para ser titular pero tampoco me parece que Carlos Espí sea delantero para el Real Madrid a pesar de sus buenos números en el final de temporada con el Levante".

Mourinho puede ser un gran aliado de Espí

Pero si por algo se caracteriza José Mourinho es porque no se le caen los anillos a la hora de apostar por un joven futbolista antes que una estrella, y eso sí puede jugar en favor de Carlos Espí. "Es cierto que Mourinho no mira los nombres, le interesan más los números y por sus números goleadores puede llegar a ser importante y revalorizar su valor si hace buen papel en los minutos finales que recordemos hacía Joselu o el propio Gonzalo", opibna José Luis.

Y es que el papel que, a priori, a va tener Espí es el de tercer delantero, por detrás de Mbappé y presumiblemente también de Endrick, aunque eso habrá que verlo. "Ese es el rol que va a tener, de desatascador en los minutos finales y ahí lo ha demostrado el futbolista en el Levante. No es lo mismo jugar en el Real Madrid pero ha destacado en un Levante que tenía muchísima presión por salir del descenso y sobrevivir en Primera. Lo mismo sorprende, acaba haciendo diez goles y es la próxima gran venta del Real Madrid", vaticina Fernando.

Por último, incluso no es nada descabellado que podamos ver pronto a Espí con el escudo de España. "Puede ser incluso el próximo delantero de la Selección española", lanza José Luis mientras Fernando recuerda que ya estuvo en los planes del seleccionador: "Estaba de hecho en las quinielas de Luis de la Fuente junto con Gonzalo".

Eso sí, para finalizar, José Luis Penella dejó la frase más tajante y que puede resumir perfectamente el debate: "Para mí, Gonzalo García es mejor jugador que Carlos Espí para el Real Madrid".