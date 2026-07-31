El discurso viral de Julián Calero sobre Carlos Espí, el último fichaje del Real Madrid

El ahora técnico del Real Oviedo defendió el trabajo tanto de él como de su cuerpo técnico cuando entrenaban al delantero en el cuadro granota durante la 2024/25. "La gente no se da cuenta lo que estamos haciendo con Carlos", apuntaba en una rueda de prensa que ahora vuelve a ser muy comentada

Carlos Espí se convirtió este pasado jueves en posiblemente uno de los fichajes más sorprendentes del mercado. Esta sorpresa vino por dos circunstancias. Primero por lo rápido que se cerró su salida del Levante y segundo por el destino que tomó que fue ni más ni menos que el Real Madrid. En cuestión de horas desde que se hizo público el interés del Real Madrid, los blancos cerraron la llegada de Carlos Espí después de pagar los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Carlos Espí apuntaba a salir a la Premier League o al Villarreal pero la aparición del Real Madrid le dio un giro de 180 grados a su futuro y este mismo viernes ya se ejercitaba a las órdenes de Mourinho en el Real Madrid. Pero mucho antes de que todo eso sucediese, en el Levante, Julián Calero apostó por darle minutos en la temporada 2024/25 cuando los granotas militaban en Segunda división.

Carlos Espí, el nuevo fichaje del Real Madrid, un descubrimiento de Julián Calero

Con la oficialidad del fichaje de Carlos Espí por parte del Real Madrid, en las últimas horas ha corrido por redes sociales el fragmento de una rueda de prensa de la temporada 2024/25 de Julián Calero en el Levante. El técnico, que ahora está a los mandos del Real Oviedo en Segunda división, hablaba sobre el trabajo que estaba haciendo tanto él como el resto de integrantes del staff con Carlos Espí.

Julián Calero apuntaba en dicha rueda de prensa al ser cuestionado por la suplencia de Carlos Espí, que se estaba haciendo una gran labor para que Carlos Espí dejase de ser un jugador juvenil y se convirtiese en jugador profesional, tanto a nivel físico como a nivel de hábitos: "La gente no se da cuenta de lo que estamos haciendo con Carlos, es lógico, ¿no? Le hemos dado un cambio de un chaval, de juvenil a jugador profesional. Le hemos cambiado los hábitos de deportista a hábitos de profesional. Le hemos afinado su peso, le hemos preparado un cuerpo de atleta que eso no se consigue en tres meses. Le hemos dado un cambio en cuanto a su agilidad, porque es un chico que con su corpulencia, la agilidad le cuesta más, le estamos haciendo exámenes, está haciendo un trabajo con el sprint tremendo".

Julián Calero no es tonto y lo demostró con Carlos Espí en el Levante

El entonces técnico del Levante sacaba pecho con su cuerpo técnico para poner en valor el trabajo que estaban haciendo con Carlos Espí: "Pero la gente solamente ve si juega o no juega de principio, no está viendo todo el trabajo que hay detrás para Espí, por parte del cuerpo técnico. No ven el día a día que tenemos con él también en cuanto a vídeos, en cuanto a formación de jugador, y todavía, pues hay algunos te acusan casi de que estás estropeando al chico, que no lo estás dando... Ostras, si vinieras aquí en el día a día y vieras el trabajo que hacemos con él, creo que esa evolución que está teniendo tiene que ver mucho con lo que está haciendo el cuerpo técnico, con el jugador, lo que está haciendo el staff en general con Carlos Espí".

Julián Calero además incidía en la progresión que estaba teniendo en ese momento Carlos Espí además de la humildad que demostraba en el día a día: "Independientemente de eso, tiene unas condiciones muy buenas, diferentes, y creo que además está progresando mucho. Lo que quiere decir que es un jugador que está en mis miras de poder seguir contando con él y de que ojalá que sea así, que tenga muchos más minutos y haga muchos más goles, que es lo que yo quiero, evidentemente. Entonces, estoy muy contento con el trabajo de Carlos, muy, muy contento. Su día a día, el chico es súper humilde y trabajador, más humilde, es difícil. Y, bueno, pues era poner en valor también el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico en el día a día y que, hombre, somos un poco tontitos, pero no mucho, ¿eh? También tenemos ojos y vemos. Y si no vemos algo, será porque estamos aquí dentro todos los días y somos los que tenemos la capacidad de poder tomar decisiones en función, siempre por el bien del equipo".