Carlos Espí, fichaje sorpresa del Real Madrid, alucina en su primer día

El ex jugador del Levante y que desde este pasado jueves ya es integrante de pleno derecho del conjunto blanco, habló para los medios oficiales del club madridista y expresó su felicidad en el que fue su primer día de entrenamiento a las órdenes de Mourinho

El día 30 de julio no se le olvidará fácilmente a Carlos Espí. Se levantó siendo jugador del Levante y durante la mañana las informaciones apuntaban a que podía salir rumbo a la Premier League o al Villarreal, que también quería al talentoso jugador formado en la cantera granota. A partir del mediodía empezaron a salir informaciones que apuntaban a que el Real Madrid había pensado en el delantero del Levante para reforzar una delantera que a falta de oficialidad espera la salida del canterano Gonzalo García.

Horas después, el Real Madrid hacía oficial el fichaje de Carlos Espí después de, presumiblemente, pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Este viernes ya, Carlos Espí se ha ejercitado a las órdenes de Mourinho en el que ha sido su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid. Además, el jugador de 21 años ha expresado delante de las cámaras de la televisión oficial del Real Madrid, la impresión que le han dejado tanto las instalaciones como sus compañeros.

Carlos Espí alucina tras un fichaje sorpresa por el Real Madrid

Carlos Espí confesó que su fichaje por el Real Madrid se había producido de manera muy rápida y no escondió en sus palabras la felicidad que le había producido que la operación se realizase para poder jugar con el Real Madrid: "La verdad que ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, inexplicable. Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo".

En relación a sus compañeros, entre los que aún faltan algunos de los que disputaron el Mundial como son los casos de Tchouaméni, Camavinga o Mbappé, Carlos Espí apuntó a lo bien que le habían acogido: "Pues la verdad que increíble, no me lo esperaba. Todos muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día". Espí prosiguió elogiando tanto a sus compañeros como al staff que comanda Mourinho: "Único, la verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente del staff, de todos, que están muy con nosotros y la verdad que es increíble".

Carlos Espí en su primer entrenamiento con el Real Madrid

Carlos Espí alucina con las instalaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid

Otro detalle que Carlos Espí quiso destacar en su primer día como jugador del Real Madrid fue las grandes instalaciones con las que cuenta el club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El jugador valenciano elogió el cuidado de los detalles: "Cuidan cada detalle, las instalaciones son increíbles la verdad". Además, ya entrando en lo puramente deportivo, Carlos Espí se definió como un jugador referencia y al que le gusta estar dentro del área para poder aprovechar cualquier ocasión: "Yo cada oportunidad que me de voy a dar el máximo. Soy un jugador referencia, me gusta estar dentro del área para cualquier ocasión estar preparado y lo más importante que voy a dar lo máximo por el Madrid y por la confianza que me de el míster".

El debut de Carlos Espí con el Real Madrid

Carlos Espí, después de ejercitarse este viernes a las órdenes de Mourinho, ha entrado ya en la convocatoria del amistoso de este próximo sábado del Real Madrid. Los blancos se medirán a la Fiorentina y ante el cuadro italiano se podrían dar los primeros minutos del delantero de 21 que se ha convertido en el último fichaje blanco. El duelo entre Real Madrid y Fiorentina se disputará en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria).

En relación al entrenamiento de este sábado, la sesión comenzó con trabajo en el gimnasio y, ya sobre el césped, continuaron con la puesta a punto física, un entrenamiento táctico y un partido en un campo de dimensiones reducidas. Al margen se ejercitó Dean Huijsen, mientras que Asencio, Mendy, Militao y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.