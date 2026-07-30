Oficial: el Real Madrid cierra el fichaje de Carlos Espí

El cuadro de Mourinho, en una operación relámpago que saltó este mismo jueves a la palestra y que se ha cerrado en pocas horas, presumiblemente tras el pago de la cláusula de 25 millones de euros al Levante. El delantero de 21 años firma hasta 2031

Carlos Espí se ha convertido este jueves 30 de julio en nuevo jugador del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Lo que empezó siendo un simple rumor esta misma tarde, se ha ido gestando y ha terminado con el fichaje del ya ex jugador del Levante por el Real Madrid. El cuadro de Florentino Pérez en la presidencia y Mourinho en el banquillo, ha cerrado una operación en cuestión de horas cuando parecía que su destino estaba fuera de LaLiga, concretamente en la Premier League.

El fichaje de Carlos Espí por parte del Real Madrid ha sido confirmado por parte del club blanco en la noche de este mismo jueves con un comunicado en el que se informaba de la duración del contrato además de los logros de un jugador que hace apenas tres campañas estaba jugando en Tercera Federación con el Levante.

Carlos Espí, el fichaje relámpago del Real Madrid

El Real Madrid ha informado del fichaje de Carlos Espí con el siguiente comunicado: "El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España".

La salida de Carlos Espí del Levante llevaba varios días calentándose pero la opción del Real Madrid no ha aparecido hasta estas últimas horas cuando los blancos han impuesto su músculo económico para cumplir los deseos del cuadro granota. El Levante solicitaba el pago de la cláusula de rescisión de Carlos Espí que estaba fijada en 25 millones de euros y aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que esa sería la cantidad que ha pagado el Real Madrid para llevarse a un delantero que a sus 21 años cuenta con una gran proyección.

El Levante si ha informado en el comunicado en el que anunciaba la salida de Carlos Espí que la operación ha supuesto "la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad". Carlos Espí apuntaba a salir rumbo a la Premier League y también tenía detrás al Villarreal pero tras llamar el Real Madrid a su puerta, no lo ha dudado y cambia el granota por el blanco.

El Levante, agradecido a Carlos Espí

El Levante también ha querido tener unas palabras de cariño para despedir a Carlos Espí y le ha dejado claro al ya jugador del Real Madrid que el Ciudad de Valencia siempre será su casa: "Desde el Levante UD queremos darte las gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa. La familia granota te desea toda la suerte y los mayores éxitos en esta nueva etapa".

Carlos Espí como respuesta a la salida de Gonzalo

El Real Madrid ha tenido un día muy movido en lo deportivo. Esta misma mañana y a falta de confirmación oficial, se hablaba de que el Fulham, entrenado por Álvaro Arbeloa, había pagado 40 millones de euros por la llegada de Gonzalo García. El canterano, que debutó en la 2023/24 en el primer equipo blanco, contó con la confianza total del propio Arbeloa la pasada temporada en el Real Madrid. Parece que el Real Madrid no ha querido que la delantera se resienta y con la salida de Gonzalo encaminada, ha apostado por una reacción rápida con la llegada de Carlos Espí.