Carlos Espí desata una batalla entre Real Madrid, Villarreal y la Premier League

El delantero del Levante ha frenado su salida al Hull City mientras el club blanco y el Submarino Amarillo lideran la puja en LaLiga, marcada por su cláusula de 25 millones de euros

Carlos Espí celebra un gol con el Levante durante la temporada 2025/2026IMAGO

Carlos Espí se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado español. Su fichaje por el Hull City estaba muy avanzado, pero la aparición del Real Madrid y la ofensiva del Villarreal han llevado al delantero del Levante a detener cualquier decisión.

El atacante de 21 años tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 25 millones de euros. Lazio, Bolonia, Ipswich Town y Atlético también han seguido sus pasos, aunque su futuro podría resolverse durante las próximas 48 horas.

El Real Madrid frena la salida de Carlos Espí al Hull City

Carlos Espí parecía encaminado hacia la Premier League. El Hull City había avanzado considerablemente en las conversaciones para incorporarlo como una pieza importante de su nuevo proyecto en la máxima categoría inglesa.

La operación ha quedado en suspenso tras la irrupción del Real Madrid. AS informa de que el club blanco ya ha contactado con el Levante y con el entorno del delantero, aunque todavía no ha trasladado una propuesta formal.

El Madrid contempla a Espí como una posible alternativa para completar su delantera. Su nombre ha ganado fuerza ante la probable marcha de Gonzalo García al Fulham, una operación que permitiría al club obtener ingresos y abriría una vacante para otro atacante joven.

El perfil buscado sería semejante al que representó Joselu: un delantero alto, fuerte dentro del área y capaz de ofrecer soluciones diferentes desde el banquillo. Espí mide 1,94 metros, domina el juego aéreo y puede fijar a los centrales, pero también ha mejorado en los apoyos y los desmarques en profundidad.

La llamada del Real Madrid ha provocado que el futbolista espere antes de comprometerse con el Hull. El interés existe, pero su desenlace dependerá de si la entidad blanca decide transformar los primeros contactos en una oferta suficiente para el Levante.

El Villarreal está dispuesto a alcanzar los 25 millones por Espí

El Villarreal ha pasado de seguir al delantero a realizar un movimiento decidido. El conjunto amarillo quiere anticiparse al Real Madrid y a los clubes extranjeros, y estaría dispuesto a alcanzar los 25 millones de euros establecidos en su cláusula.

El Submarino puede ofrecerle la posibilidad de competir en la Champions League y cercanía geográfica, además de una incorporación inmediata al primer equipo y continuidad en LaLiga, evitando el periodo de adaptación que supondría trasladarse a otro país.

Si el Villarreal deposita íntegramente la cláusula y consigue el consentimiento del delantero, el Levante no tendrá capacidad para bloquear la operación. Otra posibilidad sería negociar una estructura de pagos que garantizase una cantidad próxima a esos 25 millones.

La entrada del club castellonense ha cambiado la negociación. El Hull había avanzado con mayor rapidez, pero ahora Carlos Espí dispone de alternativas para permanecer en España y competir en un equipo con aspiraciones europeas.

Lazio, Bolonia, Ipswich y Atlético siguen atentos a Carlos Espí

La lista de interesados se extiende por diferentes campeonatos. El Ipswich Town ha seguido al atacante y aparece entre los equipos ingleses dispuestos a aprovechar su capacidad goleadora y su margen de crecimiento.

La Lazio también ha incluido a Espí entre sus candidatos para reforzar la delantera. Gennaro Gattuso habría aprobado su incorporación, pero el club romano necesita vender antes de afrontar una operación cercana a los 20 o 25 millones.

El Bolonia lleva varios meses observando al valenciano, aunque sus movimientos por otros delanteros pueden reducir la intensidad de ese interés. El Atlético de Madrid también ha solicitado información, sin que haya trascendido una propuesta concreta.

Stuttgart y Bournemouth habían aparecido previamente vinculados con el jugador. El conjunto alemán llegó a valorar un movimiento cercano a la cláusula y el club inglés estudió su perfil, pero sus posiciones parecen ahora menos avanzadas.

Trece goles explican la explosión de Carlos Espí en LaLiga

La enorme competencia por su fichaje nace de su rendimiento durante la temporada 2025/2026. Espí terminó el curso con 13 goles en 27 encuentros oficiales: 11 en 25 partidos de LaLiga y otros 2 en sus dos apariciones en la Copa del Rey.

El dato resulta todavía más llamativo al observar sus minutos. El delantero necesitó aproximadamente 1.338 en el campeonato, una media de 0,74 goles por cada 90. No comenzó la temporada como titular indiscutible, pero terminó convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del Levante.

Diez de sus once goles en Liga llegaron durante las últimas trece jornadas. Su aparición coincidió con el crecimiento del equipo dirigido por Luís Castro y resultó fundamental para asegurar la permanencia.

No fue únicamente un delantero dependiente del área pequeña. Marcó atacando centros laterales, resolviendo transiciones y protegiendo el balón ante defensas físicamente superiores. Esa variedad amplía considerablemente su mercado.

Carlos Espí debe elegir entre tres proyectos diferentes

La decisión final no depende únicamente del precio. El Hull City ofrece protagonismo en la Premier; el Villarreal, continuidad en España y competición europea; el Real Madrid, el mayor salto deportivo y mediático.

El Madrid ha frenado una operación que parecía dirigida hacia Inglaterra, pero necesita concretar su interés. El Villarreal es quien ha avanzado con mayor determinación y aparece preparado para alcanzar las condiciones económicas del Levante.

Las próximas 48 horas pueden resolver una de las grandes operaciones del verano. Después de marcar 13 goles y sostener al Levante en Primera, Carlos Espí deberá decidir qué proyecto ofrece el mejor siguiente paso para una carrera que ha cambiado de dimensión en apenas seis meses.