La insistencia de Iker Losada en el Betis con tres ofertas en cola

Aunque desde el club le transmitieron que debe buscar una salida, Pellegrini lo está utilizando con normalidad en la pretemporada, lo que está intentando aprovechar para cambiar una decisión que no parece tener vuelta de hoja

Al igual que Nelson Deossa, cuya salida al Vasco da Gama sigue sin concretarse después de semanas de negociaciones, Iker Losada también es uno más en la pretemporada del Real Betis, pese a conocer desde el primer momento que no entra en los planes de Manuel Pellegrini. El atacante gallego sigue ejercitándose con normalidad con sus compañeros y también está formando parte de las habituales rotaciones en los partidos de pretemporada, aunque es consciente de que tiene prácticamente imposible hacer cambiar de opinión al 'Ingeniero', dada la elevada competencia que tiene por delante.

Tras regresar de su cesión en el Levante, donde la pasada campaña firmó tres goles y dos asistencias en 26 partidos, el de Catoira pensaba que podría tener la posibilidad de quedarse en La Cartuja. "Quiero estar en el Betis y hacer cosas en el Betis. Me estoy preparando como un bisonte para llegar a la pretemporada y dar lo mejor para intentar hacerme un hueco en el equipo. Al final es mi sueño", indicó al respecto antes de arrancar el trabajo veraniego. Pero aunque sabe que es un descarte, al menos está aprovechando los partidos de preparación para mostrarse, saliendo eso sí siempre desde el banquillo.

Asistente en el estreno, se le resiste el gol en esta pretemporada

En el primer 'bolo' ante el modesto Sportfreunde Lotte, Iker Losada saltó al campo para disputar la segunda mitad completa y lo primero que hizo fue intervenir en el 0-1, con una dejada a Pablo García. Luego, el de Alcosa le devolvió el favor con un gran servicio, pero el gallego no pudo superar al meta alemán en el mano a mano. Al menos, se le vio participativo, alternándose en la media punta y la delantera con Deossa.

Propuestas en LaLiga y en Grecia

Estaba previsto que su futuro se resolviera una vez acabada la concentración en tierras germanas. Como informó ABC de Sevilla, el Levante quiere volver a contar con sus servicios y también el Rayo Vallecano y un club de Grecia están interesados. Tres ofertas que el ex del Racing Ferrol debía valorar tras esa primera parte de la pretemporada. Pero no ha habido avances y en su lugar sigue tratando de reivindicarse con la camiseta verdiblanca.

120 minutos de juego y siempre como relevo de Fornals

Así, de regreso a España, volvió a contar con media hora de juego ante el Recreativo de Huelva en el Trofeo Colombino, gozando de otra buena ocasión que mandó fuera con todo a favor. Entró en lugar de Pablo Fornals (como ha hecho en los tres amistosos) para actuar por dentro, repitiendo este pasado viernes en la derrota por la mínima frente al Granada. En este caso, saliendo de nuevo tras el descanso, con lo que acumula ya 120 minutos en esta pretemporada. Y una vez más volvió a rodar el gol a centro de Fran García, siendo de los pocos suplentes que aportaron algo diferente a un equipo muy plano.

Mañana lunes está previsto que el equipo verdiblanco se desplace a Marbella para levar a cabo su segunda 'stage' y, salvo sorpresa inesperada, Iker Losada seguirá estando entre los expedicionarios, con dos nuevos encuentros por delante para seguir apurando sus opciones de quitarse "esa espinita clavada" de no haber podido triunfar en el Real Betis (el miércoles 29 frente al Olympique de Lyon y el 1 de agosto contra la UD Almería, en ambos casos en La Línea de la Concepción).

Los planes del Real Betis con Iker Losada

La intención del club verdiblanco, por su parte, es la de conseguir un traspaso definitivo que le permite recuperar los 1,8 millones de euros que costó su fichaje. Después de que solo jugase 15 encuentro con la camiseta de las trece barras, ya en su primera campaña se marcó cedido al Celta de Vigo y, aunque tiene contrato hasta 2029, en La Cartuja no consideran que un tercer préstamo sea lo más recomendable, aunque obviamente no tendrán más remedio que aceparlo si no se encuentra otra salida.