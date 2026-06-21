El Betis comunica a Iker Losada la decisión de Pellegrini para el proyecto de Champions

La dirección deportiva le ha transmitido al gallego que este verano tampoco entra en los planes verdiblancos tras su cesión en el Levante, por lo que ya se trabaja en dos vías para resolver su situación

El Levante no disponía de opción de compra sobre Iker Losada y una vez que ha terminado su cesión en el Ciutat de Valencia regresa al Betis, si bien no para quedarse a las órdenes de Pellegrini.

No en vano, el extremo de Catoira, por segundo verano consecutivo, no entra en los planes del técnico chileno para el nuevo proyecto bético, esta vez de Champions, y se verá obligado a encontrar equipo de nuevo.

Iker Losada ya sabe que no cuenta en el nuevo proyecto bético

En este sentido, como apunta la Agencia EFE, el club heliopolitano ya le ha comunicado una decisión que estaba cantada, es decir, que es un descarte de cara a la próxima temporada y que se le buscará una salida independientemente de que arranque la pretemporada sin opción alguna, eso sí, de convencer al 'Ingeniero'.

Iker Losada aterrizó en La Palmera hace dos veranos mediante el pago del montante su cláusula de rescisión al Racing Ferrol, pero en ningún momento se abrió hueco en los planes de Pellegrini, lo que propició en enero de 2025 su préstamo al Celta, donde tampoco llegó a ser protagonista.

A su regreso de Balaídos, no era considerado por el entrenador bético, por lo que se activó la búsqueda de acomodo. Proceso que, pese a las negociaciones tempranas, no se cerró hasta finales del mes de agosto.

Del ostracismo a tener protagonismo en el Levante

Iker Losada tenía la esperanza de relanzar su carrera como granota para ganarse la confianza de Pellegrini, pero su nueva etapa comenzó de la peor forma posible tanto en cuanto el entrenador por entonces, Julián Calero, lo sumió casi de inmediato en el ostracismo y llegó a poner en duda su compromiso.

De hecho, el Betis barajó romper la cesión en busca de más minutos, pero la llegada de Luis Castro al banco supuso un giro de 180º para la situación del gallego, que fue titular en el estreno del nuevo entrenador y marcó en el triunfo contra el Sevilla en Nervión.

A partir de ahí, participó en todos los partidos a excepción de cuatro y, aunque no fue titular indiscutible, resultó importante, con un saldo final de tres goles y dos asistencias en 1.158 minutos.

Dos vías para el Betis: Cesión o venta definitiva

Una vez determinado que no cabe en el Betis de Champions, toca tomar la segunda decisión a tenor de que aún le quedan tres años de contrato por delante, por lo que debe elegir entre cederle por tercera vez o traspasarle de forma definitiva.

A priori, la dirección deportiva prefiera la segunda fórmula siempre y cuando llegue una oferta que le permita, al menos, recuperar los 1,8 millones de euros invertidos, incluyendo, posiblemente, la reserva de un porcentaje de una futura venta. Ya el curso pasado, estuvo a punto de traspasarlo, pero finalmente se apostó por una cesión simple al Levante.

Su segunda fase de la temporada, en la que se desenvolvió hasta en cinco posiciones (en los dos costados, como delantero, en la mediapunta y en el centro del campo en un 4-3-3), le ha situado como una opción atractiva y, pese a no está cerrada la puerta a un préstamo, el Betis espera obtener algo de rédito con su venta. Pretendientes no faltan.