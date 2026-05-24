Luís Castro 'ofrece' a Iker Losada a Pellegrini: "Tiene características para el juego del Betis"

El entrenador del Levante elogió al atacante gallego, que consiguió darle la vuelta a su situación en el conjunto granota tras la llegada del portugués, lo que podría ser aprovechado por el club verdiblanco para hacer negocio en verano

Con el final de la temporada en LaLiga, y aunque formalmente los contratos no acaban hasta el 30 de junio, concluye también la cesión de Iker Losada en el Levante. El gallego atacante deberá hacer las maletas de regreso a un Real Betis donde difícilmente tendrá sitio, más si cabe dentro de una planificación de Champions en la que uno de los principales puestos a reforzar será la delantera.

El regreso de Iker Losada tras un curso de claros y ocuros

Tras su infructuoso préstamo en la segunda mitad de la campaña pasada al Celta de Vigo, el de Catoira tampoco comenzó nada bien su andadura en el cuadro granota. Apenas contó en la primera vuelta para Julián Calero y el club verdiblanco sopesó por ello la posibilidad de repescarlo en el mercado de enero para buscarle otro destino y evitar su depreciación. Pero con la llegada de Luís Castro su situación y cambió, recibiendo los elogios del técnico portugués, que incluso lo ve capacitado para competir en la plantilla de Manuel Pellegrini.

"Es un jugador que tiene mucha calidad. Puede jugar en varias posiciones, como ha hecho con nosotros. Ha sido muy importante. Los dos primeros partidos ganamos contra el Sevilla con gol suyo y empatamos en casa contra el Espanyol con su gol. Tiene características para el juego del Betis, porque es un jugador muy ofensivo, de asociación… Es un jugador que trabaja muy bien, incluso cuando no está jugando. Tengo la mejor opinión posible de Iker. Puede mejorar cosas, como todos los jugadores del mundo pero me gusta como jugador", afirmó el técnico portugués tras el choque de este pasado sábado en La Cartuja.

La despedida del Levante: "Le deseo lo mejor"

Lo cierto es que Iker Losada tiene contrato hasta 2029 y la idea en el Real Betis es colocarlo en el mercado, aprovechando su revalorización para intentar recuperar al menos los 1,8 millones de euros que pagó por su fichaje al Racing Ferrol. Quedarse en el Levante sería una posibilidad siempre y cuando se diese una nueva negociación, pues su cesión no incluye opción de compra. Pero las palabras de sui entrenador suenan a despedida: "Le deseo lo mejor para lo que venga en adelante".

Los números de Iker Losada

El gallego solo ha jugado 15 partidos oficiales con la camiseta de las trece barras. Pero ya antes del partido ante los verdiblancos aseguró que mantiene una buena relación con sus ex compañeros, charlando con varios de ellos sobre el césped, como 'Chimy' Ávila o Isco, que lo ha felicitado durante el curso por sus goles.

En concrteto han sido tres las dianas anotadas por Iker Losada en esta campaña, en la que ha disputado 26 encuentros, 23 de ellos en LaLiga, para un total de 1.158 minutos, los 12 últimos en el enfrentamiento ante el cuadro dirigido por Pellegrini.

Luis Castro pone de ejemplo al Betis contra las relajaciones de otros equipos en LaLiga

Sobre dicho encuentro, por otro lado, Luís Castro quiso resaltar la profesionalidad de los verdiblancos en una cita en la que ya no se jugaban nada, después de que semanas atrás criticasen desde el Levante las alineaciones de Diego Simeone con el Atlético de Madrid en los partidos ante el Sevilla FC o el Valencia.

Pese a ello, y aunque cayó por 2-1 en La Cartuja, el conjunto granota logró una salvación que meses atrás parecía una quimera. Pero su entrenador quiso poner al Real Betis como ejemplo, en comparación a la relajación de otros equipos, como la Real Sociedad, una vez alcanzados sus objetivos. "Teníamos muchas cosas en contra. Que el Betis haya jugado con sus titulares debería ser lo normal en todos los partidos. LaLiga es muy fuerte, pero hay que cambiar cosas. La final de Copa no se puede jugar antes del final de LaLiga. Es una crítica constructiva. Luego es normal que el Barcelona pierda tras tres días después de festejar el título. Hay cosas que no pueden pasar", destacó.