Miranda presume de Mundial, de cantera y de amistad con Ceballos: "Alguna pullita le he tirado"

El lateral zurdo, que cumplirá su tercera temporada en Italia, bromeó durante la final entre la 'Roja' y la 'Albiceleste' con los argentinos del equipo, al tiempo que cree que la clave del éxito de España en el campeonato del Mundo se basa en el gran trabajo con los jóvenes aquí

Arranca la tercera temporada de Juan Miranda en el Bolonia, con el que acaba de renovar hasta 2028. Asentado plenamente en el once petroniano con Vincenzo Italiano, trabaja para convencer al nuevo técnico, Domenico Tedesco, y superar la competencia de Rahim Alhassane, recién fichado del Real Oviedo. El olivarense confesaba este martes en rueda de prensa que "el estilo de ambos (técnicos) son similares, porque a ambos les gusta trabajar con la posesión del balón y la salida desde atrás. Los dos son entrenadores ofensivos; tienen, por decirlo así, una mentalidad española. Lo que cambia es el método", en referencia al nuevo sistema 1-4-3-3.

Sobre la nueva temporada, el lateral zurdo opina que "todavía queda mucho por hacer y mejorar antes del inicio del campeonato", empezando por "asimilar los conceptos del nuevo entrenador, porque todo es diferente", para llegar a la Liga "en plena forma". Sobre el objetivo, tras pasar de disputar la Champions League en la 24/25 y la Europa League en la 25/26 a quedarse fuera de competiciones continentales, zanjaba: "Debe ser volver a Europa, porque tenemos un buen equipo, con jugadores importantes en todas las posiciones. Aún es pronto, pero ése tiene que ser".

El Mundial 2026 ganado por España y los piques con los argentinos del equipo

"Fue una noche mágica para los españoles. La 'Roja' jugó muy bien y mereció ganar este Mundial. España ha hecho un gran trabajo, tanto con el cuerpo técnico como en la confección de la plantilla. A Benji (Domínguez) y a Santiago (Castro) ya les había dicho que estaba claro que íbamos a ganar, porque estaba jugando demasiado bien. Al final del partido nos abrazamos y todo quedó ahí. En el entrenamiento del día siguiente, uno se lo tomó regular, pero el otro estaba más tranquilo", asegura Miranda, que habló también de las claves de este éxito del fútbol de su país natal.

"Es difícil responder (le preguntan por qué tiene que hacer Italia para recuperar su estatus). En España se trabaja muchísimo en las categorías inferiores, y eso es muy importante. Basta con ver las canteras de Villarreal, Betis, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club: todos trabajan de maravilla. Yo he trabajado en el Betis y en el Barcelona y, desde muy pequeños, te preparan para dar el salto al primer equipo. No sé si eso es lo que falta en la 'Azzurra', pero creo que aquí también hay un nivel impresionante en los clubes. No sé qué falta para dar ese paso, pero estoy seguro de que Italia volverá a estar entre las mejores, como siempre ha sido".

Su predicción sobre el hipotético regreso de Dani Ceballos

El zurdo fue entrevistado también recientemente por @InformaBetisWeb, donde le cuestionaron sobre si había hablado recientemente con Dani Ceballos y cuál es su opinión sobre que vuelva al Real Betis, como él deslizó a título personal. Y esto respondió: "Bueno, sí que alguna vez he hablado con él, pues tenemos buena relación. Alguna pullita le he tirado, pero nada, espero que elija lo mejor para él. Yo espero que vaya al Betis, porque sería un gran refuerzo, para que vamos a mentir" Dani es un jugadorazo, y yo creo que entraría a la perfección en los planes de Manuel (Pellegrini). Seguro que haría una temporada espectacular. Pero no soy yo quien está en sus pensamientos, así que haga lo mejor para él y para su familia. Y el futuro dirá lo que pasa; a ver qué hace".