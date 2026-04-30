Denkey dispara el nivel del casting de delanteros del Betis para el próximo verano

Tanteado en enero, el togolés eleva la competencia en la agenda de Fajardo, con Franculino entre las preferencias, con una dinámica realizadora espectacular que no pasa desapercibida en el radar verdiblanco

Denkey celebra uno de sus diez goles en lo que va de curso.IMAGO

Manu Fajardo tanteó en el último mercado la incorporación de un delantero que gusta en la dirección deportiva desde hace tiempo y por el que ya se había preguntado en otras ocasiones, caso del togolés Kévin Denkey.

Un nombre que Fajardo, como es lógico, mantiene en su agenda de cara al próximo verano y que eleva el nivel de casting de delanteros para la ventana estival, en la que la delantera se erige, sin duda, en la prioridad de la dirección deportiva tras no haberla reforzado en las dos últimas ocasiones.

De hecho, si finalmente entra en Champions, el Betis realizará una inversión importante para potenciar la vanguardia con un delantero que garantice gol y a la vez pueda generar plusvalía en un futuro.

Denkey y Franculino Djú encajan a la perfección en el perfil buscado

Por ello, se busca un ariete con una producción goleadora contrastada y, que, aunque suponga un desembolso notable, se encuentre al alcance si se compite en la elite continental, y Denkey encaja tan a la perfección como otro de los deseados, Franculino Djú, por el que como desveló ESTADIO ya ha habido conversaciones con su entorno y con su club, el Midtjylland danés, para conocer las intenciones.

Y es que Denkey, en el punto de mira bético desde que militaba en el Círculo de Brujas belga, no baja el pistón y su ritmo goleador en la presente campaña resulta nuevamente demoledor, mejor que en su curso de debut en el Cincinnati de la MLS estadounidense, al que llegó en enero de 2025 por un montante de 15,3 millones de euros.

Cuatro goles en los dos últimos partidos y un promedio espectacular

Y es que tras un arranque potente, en la recta final del mes de abril ha afinado más si cabe la puntería, hasta el punto de que en los dos últimos choques ha marcado cuatro goles, con sendos dobletes. Primero, el pasado jueves anotó dos dianas contra el New York City en un espectacular empate a cuatros dianas, mientras que el domingo repitió para ser aún más decisivo, pues otorgó el triunfo al Cincinnati en el 2-0 contra el Red Bull New York.

Una exhibición que no ha pasado desapercibida en la secretaría técnica heliopolitana, donde lo siguen muy de cerca al ser uno de los delanteros que gustan, entre otros, para asegurar gol de cara a la campaña venidera.

Con estos cuatro goles, Denkey suma diez goles en 12 partidos, seis en la MLS y cuatro en la Copa de Campeones de la CONCACAF, y promedia un tanto cada 97 minutos. A este registro espectacular hay que añadirle tres asistencias en lo que va de temporada.

El precio de Kévin Denkey

La gran pregunta es cuánto cuesta Kévin y la respuesta apunta a una cifra similar a la exigida por Franculino Djú, pues en enero lo tasaron en 20 millones y debido a sus números desde entonces lo más probable es que se acerque a los 25 kilos pretendidos a priori por el guineano.

Lo cierto es que su valor de mercado, al contrario que el de Franculino, ya en 22 millones, se mantiene muy por debajo de las cifras que se barajan, pues Transfermarkt lo tasa a día de hoy en 14 millones de euros, aunque es probable que en la próxima revisión aumente su tasación.

El futbolista, según aseguraba The Athletic hace unos meses, no se quiso mover en enero, pero podría cambiar de opinión en verano ante el vivo interés que despierta para dar el salto a un campeonato mucho más prestigioso y competitivo como el español. Razones desde luego le está dando al Betis para ir en serio.