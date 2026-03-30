Denkey llama de nuevo a la puerta del Betis con números espectaculares

Tras intentar ficharle en varios mercados, la última vez en enero, el punta sigue llamando la atención del director deportivo con una producción goleadora asombrosa en la MLS

La prioridad de Manu Fajardo para el próximo verano se erige, sin duda, en dotar el ataque de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández y más si cabe en el caso de que entre finalmente en Champions, lo que le permitiría una mayor inversión en gol.

Tras dos mercados sin potenciar la vanguardia pese a que tantearon diversas opciones tanto en verano como en enero, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en esta parcela determinante y desde ya sondea las posibilidades que ofrecerá la próxima ventana de transferencias.

Denkey, del gusto de Fajardo desde hace tiempo

A día de hoy, la agenda de Fajardo recoge nombres en lo que se tratará de ir profundizando para conocer predisposición y posibilidades reales y todo apunta a que entre ellos permanecerá un delantero por el que los heliopolitanos suspiran desde hace tiempo y que volvió a ser objetivo en enero, Kévin Denkey.

Y es que el delantero togolés se encuentra en la órbita heliopolitana desde que despuntaba a lo grande en el Círculo de Brujas belga y a día de hoy se le continúa considerando un fichaje muy interesante a pesar de decantarse en enero de 2025 por recalar en el FC Cincinnati de la MLS estadounidense, que pagó 15 millones por sus servicios.

De hecho, The Athletic informó al concluir el último mercado que el Betis había preguntado por Denkey para intentar su incorporación, pero que las exigencias de su club le hicieron dar un paso atrás, pues no se trataba del momento adecuado para un dispendio importante.

Cifras estelares: seis goles en ocho partidos

Sin embargo, este verano el Betis sí podría disponer de cash para un traspaso millonario, sobre todo si juega a Champions, y la realidad es que el punta de Togo impide que se olviden de él por sus magníficos registros en la MLS.

Esta redacción ya apuntó a finales de febrero que su arranque de temporada había sido prometedor, con dos goles en dos partidos, pero es que un mes después Denkey no ha bajado el ritmo y una campaña más su producción realizadora es asombrosa.

No en vano, en los ocho partidos jugados desde que arrancó el curso el 19 de febrero, el delantero de 25 años ya suma seis goles, cuatro en la Copa de Campeones de la CONCACAF, en la que su equipo ha sido eliminado por el Tigres mexicano, y dos más en la MLS.

Además, tasado por Transfermarkt en 14 millones, ha visto puerta en tres de los últimos cuatro partidos, con un total de cuatro goles, más una asistencia, cifra que lo mantiene en el escaparate pese a jugar en una competición de segunda nivel, de la que, no obstante, cabe recordar que llegó Cucho Hernández el mismo enero que el togolés emigro.